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Esporte

Inglaterra vence México com dois gols de Bellingham em jogo elétrico e encara Noruega

Anfitriões dão adeus ao Mundial com primeira derrota em Copas no Estádio Azteca

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 00h15 | Atualizado em 6 jul 2026, 11h57
Dois jogadores de futebol ingleses, com camisas brancas e shorts azuis, celebram com os braços abertos no campo de um estádio lotado
Harry Kane e Jude Bellingham: dupla marcou os gols da vitória inglesa sobre o México (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Inglaterra vence México com dois gols de Bellingham em jogo elétrico e encara Noruega Priorize VEJA no Google

A Inglaterra se classificou para as quartas de final com uma vitória dramática sobre o México por 3 a 2, neste domingo, 6, no melhor jogo das oitavas de final desta Copa. Jude Bellingham marcou duas vezes para os ingleses, e Harry Kane deixou o seu de pênalti. Quiñones e Jiménez fizeram pelos anfitriões que perderam pela primeira vez em um Mundial no Estádio Azteca, na Cidade do México. Com a classificação, a Inglaterra enfrenta a Noruega na próxima fase, algoz do Brasil.

Ambas equipes propuseram jogo desde o início, com os primeiros minutos lá e cá, porém, sem chances claras de gol. As oportunidades vieram após a pausa para hidratação da primeira etapa. Raul Jimenez deu cabeçada perigosa para uma defesa incrível de Jordan Pickford. A Inglaterra respondeu rápido em contra-ataque puxado por Declan Rice que passou para Bukayo Saka na direita. O atacante cruzou para a pequena área, e Jude Bellingham deu um peixinho para cabecear para o fundo da rede aos 35 minutos.

O camisa 10 inglês estava inspirado, e dois minutos depois voltou a marcar. Em roubada de bola de Elliot Anderson, Jude ficou com a sobra, passou para Kane, o centroavante abriu para a direita e tocou a bola de volta para o companheiro se jogar mais uma vez na bola, dessa vez com o pé, e ampliar a vantagem em 2 a 0.

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O México não desistiu antes do intervalo e buscou diminuir ainda no primeiro tempo. Na bola parada, em uma falta pela esquerda, o zagueiro Konsa tirou mal e sobrou para o artilheiro mexicano Quiñones. Sem hesitar, o atacante chutou a bola dentro da área para o fundo da rede e deixou o placar em 2 a 1 na ida para o intervalo. Seu companheiro Gimenez quase igualou o marcador com chute de canhota que saiu mascado, mas passou perto da trave de Pickford para fora. Bellingham também ajudou na defesa e tirou chute cara a cara de Montes nos acréscimos.

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O segundo tempo seguiu animado. O lateral O’Reilly arriscou chute de fora da área e acertou a trave. Aos 8 minutos, o zagueiro Quansah foi expulso por entrada com a sola da chuteira na altura da canela de Gallardo, com auxílio do VAR. Mesmo com um a menos, a Inglaterra buscou jogo em bolas longas. Em uma delas, a defesa mexicana afastou mal, a bola sobrou na entrada da área e bastou para Anthony Gordon dar um toque, para tirar do goleiro Rangel e sofrer o pênalti. Harry Kane converteu a cobrança para alívio dos ingleses que fizeram 3 a 1. 

Mas não tinham acabado as fortes emoções no Azteca. O VAR foi acionado de novo para revisão de um pênalti para o México. Harry Kane chutou a perna de Gutiérrez em uma disputa de bola dentro da área, a penalidade foi marcada e Gimenez levou o placar a 3 a 2, aos 25 minutos do segundo tempo.

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Com um a mais, o México pressionou a adversária até o fim. Já durante os 11 acréscimos, Stones, que entrou no lugar de Saka, sacrificado pela expulsão de Quansah, quase mandou contra o próprio patrimônio ao tirar a bola que tirou tinta da trave. Jude Bellingham, principalmente, e os jogadores ingleses terminaram o jogo extenuados, mas valeu a classificação. Ao som de Wonderwall, os inventores do futebol comemoram a suada vaga para as quartas de final em que enfrentarão a Noruega.

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O México chegou para o confronto com 100% de aproveitamento, com qutro vitórias nos quatro jogos que tinha disputado no torneio até então. A equipe de Gustavo Alfaro vendeu caro a primeira derrota no Estádio Azteca em Copas. Guillermo Ochoa, goleiro mexicano com seis participações em Copa do Mundo, chorou com a derrota honrosa, porém, não menos dolorida diante da sua torcida. 

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Inglaterra
Seleção de Futebol do México
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