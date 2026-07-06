Famosos que comemoraram derrota de Neymar e Brasil na Copa

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A eliminação do Brasil na Copa do Mundo gerou uma onda de reações entre os famosos nas redes sociais. De Ary Fontoura a Luciano Huck, passando por Simaria e Luana Piovani, a tristeza e a frustração se misturaram a mensagens de apoio e até críticas. Descubra como cada celebridade se posicionou diante da derrota.

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Após o resultado de 2 a 1 para os noruegueses, neste domingo, 5, diversos famosos foram para as redes sociais e lamentaram a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Ary Fontoura escreveu sobre o sentimento de frustração: “É, gente, não deu. A gente torce, mas é o que eu sempre digo: quem não faz, leva”. “Acabou. Esquece, esquece. Agora vamos escolher para quem que a gente vai torcer”, disse a apresentadora Adriane Galisteu. A cantora Simaria, por sua vez, preferiu deixar uma mensagem de apoio aos jogadores brasileiros. “Tem problema não perder, não. Mas Neymar foi honrado em nome de Jesus. Tem o Vini também, meu chapa. Brasil, vocês jogaram muito. Beijo”. O cantor João Gomes também refletiu sobre Neymar. “Hoje, neste dia, é o dia em que a criança João está mais triste. Sou santista, torço pelo Neymar, pela nossa Seleção. Foi o último dia em que vi a pessoa que mais gostei perder, e, num dia como esse, não se culpa ninguém“.

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Ao vivo no Domingão com Huck, logo após o jogo, Luciano Huck fez um discurso sobre a derrota dos brasileiros na disputa. “Queria dizer que estou triste. Acho que essa é a palavra. Estou triste assim como todo mundo está aqui hoje. Sou um otimista incorrigível, mas desta vez não deu. Não quero culpar ninguém, não quero julgar ninguém, quero só decantar essa nossa tristeza como todo brasileiro. Bola pra frente. […] Que a gente aprenda com nossos erros, que a gente coloque a bola no chão, que a gente comece a partir de agora a pensar no planejamento para 2030″. Maísa Silva, que estava no MetLife Stadium, viu ao vivo a derrota brasileira. “O sonho acabou”, disse a influenciadora com um vídeo do público e dos jogadores saindo do campo.

O cantor Zé Felipe, ex de Virginia, se irritou ao ver Vini Jr. indo cumprimentar Haaland, da Noruega, após eliminação. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Vini dá a mão e abraça Haaland enquanto ele concede uma entrevista aos jornalistas. “Vai se f****. Toma no c*. Cumprimenta minha ‘chibata'”, comentou Zé Felipe ao assistir o vídeo dos jogadores juntos. Já a atriz Erika Januza usou os stories do Instagram para questionar a postura de Neymar. “Fez nada a Copa inteira, agora faz drama chorando. Olhaaaa….”, escreveu. Luana Piovani celebrou a “aposentadoria” de Neymar: “Enfim, Neymar aposentado. Amém”. Em um dos posts compartilhados por ela, um internauta ainda disse que essa é a “geração mais fracassada da história do país”.

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