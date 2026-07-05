A repercussão internacional da eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil perdeu para a Noruega neste domingo, 5, por 2×1 e está fora da Copa do Mundo. É a pior campanha no torneio desde 1990, quando foi eliminado pela Argentina, também nas oitavas de final. A imprensa internacional repercutiu a participação ruim da seleção brasileira no campeonato.

A CNN americana deu destaque a partida mediana, por ambas as equipes, mas também sobre as diversas chances de gol que o Brasil perdeu ao longo do jogo. “Um erro dos brasileiros logo no começo, vai ser lembrado por bastante tempo”.

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O The Sporting News, revista norte-americana, destacou os erros de Carlo Ancelotti, em não alterar atletas enquanto podia. “O Brasil não entrou em campo para tentar dominar o jogo. Em vez disso, deixou a Noruega com a posse de bola. O Brasil tentou jogar no contra-ataque. Não funcionou. A Noruega pareceu confortável durante toda a partida e, mesmo com o placar zerado por 78 minutos, os noruegueses nunca pareceram estar totalmente fora de controle”.

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Já a ESPN relembrou o jejum de 24 anos da seleção brasileira sem títulos. “O Brasil volta para casa tendo ficado muito além das expectativas — que, para a seleção pentacampeã mundial, praticamente se resumiam a vencer ou fracassar. A potência mundial era a única equipe a ter disputado as quartas de final de todas as Copas do Mundo entre 1994 e 2022, até que essa sequência foi interrompida pela Noruega”.

O France 24, rede de televisão da França, destacou o gol importante de Haaland, aos 90 minutos, que consagrou a classificação. “Haaland deu um respiro à Noruega ao disparar uma bola rasteira no canto, da entrada da área, aos 90 minutos”.

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