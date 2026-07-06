Neymar se antecipou a time e fechou contratos para caso Brasil levasse hexa
Exclusivo: atacante esperava faturar alto com a Copa do Mundo
Conhecido garoto-propaganda de bets, Neymar fechou oito contratos publicitários para postagens em seu perfil nas redes sociais, caso o Brasil saísse campeão da Copa do Mundo. Fontes próximas ao jogador relataram à coluna GENTE que todos os vídeos e fotos dessas campanhas foram gravados antes do embarque do Camisa 10 para a Copa, tal como feito no dia de sua escalação.
“Não importa quem saísse como destaque do Brasil em caso de vitória, a ideia era que se vendesse a ideia de Neymar como o grande ‘herói do hexa’”, disse a fonte.
E mais: uma equipe do Globoplay acompanhou a família dos jogadores nos Estados Unidos, além dos dias de jogos. Com a derrota neste domingo, 5, o projeto será reavaliado. Pode ser um documentário sobre a campanha frustrada do hexa ou vai tudo para a gaveta.
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