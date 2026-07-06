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Esporte

28 anos sem título: a geração mais fracassada do Brasil em Copas

Seleção acumulou eliminações, erros e vexames desde a conquista de 2002

Por Ígor Resende 6 jul 2026, 10h38 | Atualizado em 6 jul 2026, 10h59
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Neymar of Brazil celebrates at the end of the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images)
Neymar foi o protagonista da geração sem título mundial (Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)
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28 anos sem título: a geração mais fracassada do Brasil em Copas Priorize VEJA no Google

A geração de Neymar na seleção brasileira chegou ao fim nesse domingo, 5, com uma série de vexames na Copa do Mundo. Com a precoce eliminação nas oitavas para a Noruega, o Brasil completará 28 anos sem conquistar o título mundial.

É o maior jejum desde que a seleção foi campeã pela primeira vez, em 1958. Também é a mesma diferença entre a primeira Copa, em 1930, e o título inédito – com o adendo de que no período foram disputadas apenas cinco edições e, agora, já foram seis. Caso tivesse vencido em 2026, igualaria a seleção de 1994, que foi tetra 24 anos depois do tri de 1970.

Neste fatídico período, teve o 7 a 1 para a Alemanha em 2014 e as eliminações para as nunca campeãs Bélgica, Croácia e Noruega. Antes do craque polêmico e falastrão, o Brasil também perdeu duas vezes: com a soberba seleção de 2006 e a entressafra de 2010. Das seis eliminações, quatro foram nas quartas, uma nas semis e uma nas oitavas.

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Dois jogadores de futebol brasileiros se abraçam em campo. Um deles, com cabelos cacheados e expressão triste, chora enquanto abraça o outro, que veste um boné branco com a frase #ForçaNeymar e tem as costas viradas para a câmera. Ambos usam camisas amarelas e munhequeiras brancas, em um momento de consolo após uma partida. O fundo está desfocado, com tons escuros e alguns pontos de luz amarela
Thiago Silva conforta David Luiz após o 7 a 1 (FIFA/FIFA/Getty Images)

Foram nove treinadores de 2003 a 2026: Carlos Alberto Parreira, Dunga (duas vezes), Mano Menezes, Felipão, Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. Já nas Copas, apenas Tite conseguiu disputar duas edições: 2018 e 2022.

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Eliminações do Brasil desde 2006

2006 – Quartas – França 1×0 Brasil
2010 – Quartas – Holanda 2×1 Brasil
2014 – Semis – Alemanha 7×1 Brasil

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2018 – Quartas – Bélgica 2×1 Brasil
2022 – Quartas – Croácia 1×1 Brasil (4×2 nos pênaltis)
2026 – Oitavas – Noruega 2×1 Brasil

Títulos da seleção na Copa do Mundo

1958 – Brasil 5×2 Suécia

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1962 – Brasil 3×1 Tchecoslováquia
1970 – Brasil 4×1 Itália
1994 – Brasil 0x0 Itália (3×2 nos pênaltis)
2002 – Brasil 2×0 Alemanha

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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