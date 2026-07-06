28 anos sem título: a geração mais fracassada do Brasil em Copas

A geração de Neymar na seleção brasileira chegou ao fim nesse domingo, 5, com uma série de vexames na Copa do Mundo. Com a precoce eliminação nas oitavas para a Noruega, o Brasil completará 28 anos sem conquistar o título mundial.

É o maior jejum desde que a seleção foi campeã pela primeira vez, em 1958. Também é a mesma diferença entre a primeira Copa, em 1930, e o título inédito – com o adendo de que no período foram disputadas apenas cinco edições e, agora, já foram seis. Caso tivesse vencido em 2026, igualaria a seleção de 1994, que foi tetra 24 anos depois do tri de 1970.

Neste fatídico período, teve o 7 a 1 para a Alemanha em 2014 e as eliminações para as nunca campeãs Bélgica, Croácia e Noruega. Antes do craque polêmico e falastrão, o Brasil também perdeu duas vezes: com a soberba seleção de 2006 e a entressafra de 2010. Das seis eliminações, quatro foram nas quartas, uma nas semis e uma nas oitavas.

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Foram nove treinadores de 2003 a 2026: Carlos Alberto Parreira, Dunga (duas vezes), Mano Menezes, Felipão, Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. Já nas Copas, apenas Tite conseguiu disputar duas edições: 2018 e 2022.

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Eliminações do Brasil desde 2006

2006 – Quartas – França 1×0 Brasil

2010 – Quartas – Holanda 2×1 Brasil

2014 – Semis – Alemanha 7×1 Brasil

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2018 – Quartas – Bélgica 2×1 Brasil

2022 – Quartas – Croácia 1×1 Brasil (4×2 nos pênaltis)

2026 – Oitavas – Noruega 2×1 Brasil

Títulos da seleção na Copa do Mundo

1958 – Brasil 5×2 Suécia

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1962 – Brasil 3×1 Tchecoslováquia

1970 – Brasil 4×1 Itália

1994 – Brasil 0x0 Itália (3×2 nos pênaltis)

2002 – Brasil 2×0 Alemanha

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