Quem já tem horas de fogão provavelmente sabe de cabeça a receita de um bom arroz com feijão ou como preparar purê de batatas. Mas para deixá-los mais saborosos ou com as texturas perfeitas alguns truques podem ajudar. Por exemplo, a melhor forma para deixar a batata frita crocante por fora e macia por dentro é passando os pedaços no óleo quente em duas etapas. O preparo de um pudim de leite condensado também interfere no resultado do doce: se bater na mão fica de um jeito, no liquidificador, de outro.

Veja abaixo onze receitas do dia a dia e clique em cada uma delas para conhecer o passo a passo (em fotos e vídeo), além das dicas para um resultado perfeito.

O truque para que as batatas fritas feitas em casa fiquem tão crocantes como aquelas de restaurante é, claro, a fritura, que deve ser feita em duas etapas. Isso garante que elas fiquem macias por dentro e com um deliciosa casquinha por fora. (Clique aqui para ver a receita completa)

Além de não mexer nos grãos durante o cozimento, colocar uma folha de papel-toalha por baixo da tampa por cinco minutos depois que o arroz estiver cozido faz com que ele fique soltinho. (Clique aqui para ver o passo a passo)

Apesar de ser um ingrediente controverso, o coentro faz diferença no sabor do feijão. Mas antes do cozimento é importante seguir outra dica: deixe os grãos de molho por 8 a 12 horas para reduzir as substâncias que atrapalham a absorção de nutrientes pelo organismo. (Confira a receita completa)

Uma dica valiosa no preparo deste clássico: ao contrário da versão de caixinha, o creme de leite fresco pode ser fervido sem correr o risco de talhar e estragar a receita. A carne deve ser miolo de alcatra para ficar macia após o cozimento. (Aprenda a fazer aqui)

Esta receita de bolo de chocolate tem dois truques para deixá-lo úmido e aerado. Substituir a manteiga por óleo deixa a massa menos ressecada. Usar água quente ativa imediatamente o fermento, deixando o doce ainda mais fofo. (Veja aqui a receita completa)

Uma dica importante para obter uma massa suculenta é levar a torta já montada, mas ainda crua, à geladeira e, depois de bem fria, colocá-la direto no forno. Este choque térmico garante a textura desejada. (Clique aqui para ver o passo a passo)

Duas dicas são importantes para fazer um bom purê de batatas: usar leite fervendo dará uma textura aveludada à receita. Por outro lado, a manteiga tem de ser gelada para derreter na hora e se misturar de forma homogênea ao creme. (Confira aqui todos os truques)

O segredo mais importante para o risoto ficar sempre cremoso é usar o tipo correto de arroz. Os mais indicados são o arbóreo ou o carnaroli, que são mais ricos em amido e, por isso, garantem a cremosidade característica do prato. (Clique aqui para ver as outras dicas)

Um passo importante para conseguir um molho saboroso é a adição de leite ao preparo. Ele não apenas dará mais cremosidade ao molho como também deixará a carne macia e o sabor mais intenso, graças à gordura. (Confira a receita aqui)

Dois truques são fundamentais para garantir um pudim bem aerado: bater a mistura no liquidificador, o que vai adicionar ar ao doce, e cozinhar em fogo alto, a cerca de 200 graus, para talhar as gemas e garantir os furinhos na sobremesa. (Veja aqui o passo a passo completo)

Apesar de ter apenas quatro ingredientes, é importante prestar atenção aos detalhes ao fazer a caipirinha. É necessário tirar o miolo do limão para evitar que a bebida fique amarga — essa parte contém alta quantidade de limonina, a substância responsável pelo amargor nas frutas cítricas. (Veja aqui o passo a passo)