Julgamento de Lula no TRF4: acompanhe ao vivo

Uma página importante da trajetória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será escrita a partir desta quarta-feira. As 8h30, no horário de Brasília, os desembargadores João Pedro Gebran, Leandro Paulsen e Victor dos Santos Laus começam a julgar o recurso do petista na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre. O ex-presidente contesta a condenação a nove anos e seis meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, imposta a ele pelo juiz federal Sergio Moro.

Acompanhe ao vivo o julgamento de Lula

08:17 – Um barco com um “pixuleco” do ex-presidente Lula que trafega pelo Rio Guaíba foi abordado pela Brigada Militar, a polícia militar gaúcha. A ação foi organizada pelos grupos MBL, Vem Pra Rua e Banda Loka Liberal. No blog VEJA Correspondentes.

08:06 – Os três desembargadores que julgarão Lula, João Pedro Gebran, Leandro Paulsen e Victor dos Santos Laus chegaram ao TRF4 em Porto Alegre por volta das 7h30. De perfil rígido, a 8ª Turma Criminal da Corte tem histórico de manutenção da imensa maioria das decisões do juiz Sergio Moro. Saiba quem são os magistrados.

08:00 – Um dos intelectuais estrangeiros que assinaram um manifesto de apoio ao ex-presidente Lula, o historiador americano Peter Burke concedeu entrevista a VEJA para justificar as razões que o levaram a endossar o documento. Ele se disse preocupado com “a ameaça do Estado de Direito que se vê hoje no Brasil, que é uma ameaça à própria democracia”. Burke também criticou a Operação Lava Jato.

07:48 – Direto da sede do TRF4 em Porto Alegre, o repórter de VEJA Edgar Maciel apresenta os bastidores do julgamento do recurso de Lula.

07:41 – Advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin já chegou ao TRF4. Uma das últimas cartadas do defensor para tentar reverter a condenação contra o petista, a penhora do apartamento tríplex decidida pela Justiça Federal em Brasília não deve ser suficiente para interferir no julgamento.

07:31 – A encruzilhada de Lula: destino do ex-presidente depende de variáveis complexas, que envolvem a quantidade de votos a favor ou contra a condenação e o prazo de julgamento dos recursos apresentados pelo petista. Saiba mais.

07:24 – Blog do Noblat: Último apelo. “Juristas de peso com livre trânsito nos tribunais superiores da Justiça e, pelo menos, dois ministros do Supremo Tribunal Federal ouvidos pelo blog concordam que o apelo da defesa de Lula para que ele possa recorrer em liberdade de uma eventual condenação é sinal de que ela está convencida de que perdeu a batalha”. Leia mais.

07:08 – VEJA Sem Dúvidas: Vídeo de TVeja explica como será o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4 em Porto Alegre e dá mais detalhes sobre a situação jurídica do petista.

Lula realmente pode ser preso? Entenda como será o julgamento

07:01 – Mesmo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), de que é possível que um réu comece a cumprir pena após condenação em segunda instância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não será preso nesta quarta-feira. Posicionamentos do MPF e do TRF4 já argumentaram nesse sentido. O petista, aliás, tem até viagem marcada para os próximos dias.

06:48 – O julgamento começa às 8h30, no horário de Brasília e deve durar até cerca de 15h. Entenda como será o rito do julgamento do recurso do ex-presidente, que contesta a condenação a nove anos e seis meses por uma propina de 2,2 milhões de reais, que teria sido paga pela empreiteira OAS.

06:38 – Grupos contrários ao ex-presidente Lula projetaram, no final da noite desta terça-feira, mensagens pedindo sua condenação e prisão em prédios de Porto Alegre. Para o protesto, os grupos Movimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua e Banda Loka Liberal escolheram edifícios visíveis dos locais em que os apoiadores do presidente se instalaram para apoiá-lo no dia do julgamento. Leia mais no blog VEJA Correspondentes.

06:30 – Em 12 de julho de 2017, o juiz federal Sergio Moro condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Moro considerou que o ex-presidente recebeu propinas de 2,2 milhões de reais da empreiteira OAS, pela promessa e reforma de um apartamento tríplex no Guarujá (SP). A defesa de Lula nega e contesta a imparcialidade e a autoridade de Moro no caso. Já o MPF pretende incluir outros delitos na conta do petista e aumentar a pena.

Entenda os posicionamentos de cada parte do processo