Bolsa bate novo recorde após maioria votar por condenação de Lula

A bolsa de valores de São Paulo bateu novo recorde histórico nesta quarta-feira, 24, subindo mais de 3% após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).

O Ibovespa fechou acima de 83 mil pontos pela primeira vez na história. O dólar despencou quase 2,5 por cento, indo ao patamar de 3,15 reais nesta quarta-feira.

Esse movimento ocorreu logo após o desembargador Leandro Paulsen, revisor no processo em segunda instância contra o ex-presidente, concluía seu voto, ampliando o placar em 2 a 0 pela manutenção da condenação do petista. Ainda resta mais um voto no processo.

O otimismo do mercado financeiro em relação ao resultado do julgamento é que a confirmação da condenação deve inviabilizar a candidatura de Lula em 2018.

Segundo analistas financeiros, existe o temor de que uma eventual vitória do petista altere os rumos da política econômica. O ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de voto.

O bom humor no mercado externo também ajudava na queda do dólar, que atingiu as mínimas de três anos sobre uma cesta de divisas de outros países. Na véspera, a moeda norte-americana havia subido 0,90%, num movimento de cautela à espera do julgamento. O movimento ocorre devido a preocupações sobre a agenda protecionista dos Estados Unidos e após o secretário do Tesouro do país, Steven Mnuchin, dizer que via com bons olhos a fraqueza do dólar.

(Com Reuters)