Atores defendem Lula em vídeo: ‘Cadê a prova?’

Bete Mendes, Herson Capri e Mônica Martelli foram algumas das personalidades que se uniram para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na manhã desta quarta-feira, enquanto começava o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a página oficial de Lula no Facebook publicou o vídeo em que os atores questionam os métodos adotados pelo juiz federal Sergio Moro.

“Onde está a moral, quando um juiz viola as leis do próprio país?”, questiona Carpi no início do vídeo. “Cadê a seriedade, quando o Ministério Público monta um circo midiático, faz acusações graves sem apresentar nenhum fato?”, diz Bete. Confira abaixo o vídeo:

Quem também manifestou apoio ao ex-presidente foi Fábio Assunção, no Instagram. “Democracia. Não se pode calar o povo brasileiro. Porto Alegre, agora a pouco”, escreveu na legenda de uma foto aérea da manifestação em favor de Lula na cidade.