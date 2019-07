Título da Copa América é tema da primeira série brasileira da Amazon

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 18, o lançamento de seu primeiro conteúdo produzido no Brasil, o documentário Tudo ou Nada: Seleção Brasileira (All or Nothing: Brazil National Football Team) sobre a recente campanha do time que conquistou a Copa América de 2019, em casa.

A nova série Amazon Original All or Nothing, que já produziu conteúdo de equipes como o Manchester City, Dallas Cowboys, a McLaren F1 e a seleção neozelandesa de rúgbi, ficará disponível exclusivamente no Prime Video em mais de 200 países e territórios, a partir de 2020.

Esta foi a primeira vez que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu suas portas para um documentário com acesso exclusivo aos bastidores da seleção, desde a preparação da Copa América até o título diante do Peru, no Maracanã.