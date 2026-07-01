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Esporte

Kane passa Pelé e vai ao estádio onde ‘Rei’ marcou seu último gol em Copas

Artilheiro inglês pode enfrentar a seleção brasileira nas quartas de final

Por Ígor Resende 1 jul 2026, 16h01 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h32
Harry Kane, camisa 9 da Inglaterra, grita e celebra com os braços abertos, enquanto outros jogadores aplaudem ao fundo em um estádio lotado
Ingleses comemoram classificação às oitavas (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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Kane passa Pelé e vai ao estádio onde ‘Rei’ marcou seu último gol em Copas Priorize VEJA no Google

Ao marcar dois gols nesta quarta-feira, 1, Harry Kane chegou a 13 na história da Copa do Mundo. O inglês deixou Pelé para trás, com 12, e agora vai jogar as oitavas no Estádio Azteca – onde o ‘Rei’ jogou a última partida de Mundial.

Foi no icônico templo do futebol, na Cidade do México, que Pelé disputou a final de 1970. A vitória por 4 a 1 sobre a Itália foi iniciada com um gol do eterno camisa 10 da seleção brasileira.

ETERNIDADE - O rei Pelé, na festa do tri, em 1970: apenas 29 anos de idade
ETERNIDADE - O rei Pelé, na festa do tri, em 1970: apenas 29 anos de idade (Alessandro Sabattini/Getty Images)

Kane chegou a cinco gols nesta edição, empatando com Erling Haaland. Lionel Messi e Kylian Mbappé lideram o ranking de artilharia com seis cada.

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A Inglaterra enfrenta o México no próximo domingo, 5, às 21h. Quem passar enfrenta o vencedor de Brasil e Noruega pelas quartas do Mundial de 2026.

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Ranking de artilheiros de todas as Copas do Mundo

19 – Messi (Argentina)
18 – Mbappé (França)

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16 – Klose (Alemanha)
15 – Fenômeno (Brasil)
14 – Gerd Müller (Alemanha)
13 – Fontaine (França)

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13 – Kane (Inglaterra)
12 – Pelé (Brasil)

Ranking de artilheiros da Copa do Mundo de 2026

6 – Messi (Argentina)
6 – Mbappé (França)

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5 – Haaland (Noruega)
5 – Kane (Inglaterra)
4 – Vini Jr. (Brasil)
4 – Dembélé (França)
4 – Quiñones (México)

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