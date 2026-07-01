Kane passa Pelé e vai ao estádio onde ‘Rei’ marcou seu último gol em Copas
Artilheiro inglês pode enfrentar a seleção brasileira nas quartas de final
Ao marcar dois gols nesta quarta-feira, 1, Harry Kane chegou a 13 na história da Copa do Mundo. O inglês deixou Pelé para trás, com 12, e agora vai jogar as oitavas no Estádio Azteca – onde o ‘Rei’ jogou a última partida de Mundial.
Foi no icônico templo do futebol, na Cidade do México, que Pelé disputou a final de 1970. A vitória por 4 a 1 sobre a Itália foi iniciada com um gol do eterno camisa 10 da seleção brasileira.
Kane chegou a cinco gols nesta edição, empatando com Erling Haaland. Lionel Messi e Kylian Mbappé lideram o ranking de artilharia com seis cada.
A Inglaterra enfrenta o México no próximo domingo, 5, às 21h. Quem passar enfrenta o vencedor de Brasil e Noruega pelas quartas do Mundial de 2026.
Ranking de artilheiros de todas as Copas do Mundo
19 – Messi (Argentina)
18 – Mbappé (França)
16 – Klose (Alemanha)
15 – Fenômeno (Brasil)
14 – Gerd Müller (Alemanha)
13 – Fontaine (França)
13 – Kane (Inglaterra)
12 – Pelé (Brasil)
Ranking de artilheiros da Copa do Mundo de 2026
6 – Messi (Argentina)
6 – Mbappé (França)
5 – Haaland (Noruega)
5 – Kane (Inglaterra)
4 – Vini Jr. (Brasil)
4 – Dembélé (França)
4 – Quiñones (México)
EM UM SÓ LUGAR