Messi é o mais lento da Copa entre 618 atletas
Argentino também é o artilheiro do Mundial, com seis gols em três jogos
Lionel Messi foi o jogador de linha mais lento na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, conforme levantamento feito pela OptaJoe, da Stats Perform. Foram avaliados 618 atletas que jogaram nesta edição.
A distância média percorrida pelo craque foi de 8,1 quilômetros a cada 90 minutos. Ao mesmo tempo, o camisa 10 é o artilheiro do Mundial com seis gols em três jogos.
Atual campeã, a Argentina volta a campo na próxima sexta-feira, 3, às 19h, contra a estreante e também invicta Cabo Verde.
1-618 – 🇦🇷 Lionel Messi at the 2026 FIFA World Cup, ranked out of 618 outfielders with 90+ minutes played in the group stage:Siga
1st – Goals (6)
618th – Distance run per 90 (8.1 km)
🧠 Smarter. pic.twitter.com/EHOkIY6vnx
— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
EM UM SÓ LUGAR