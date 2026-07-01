Messi é o mais lento da Copa entre 618 atletas

Lionel Messi foi o jogador de linha mais lento na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, conforme levantamento feito pela OptaJoe, da Stats Perform. Foram avaliados 618 atletas que jogaram nesta edição.

A distância média percorrida pelo craque foi de 8,1 quilômetros a cada 90 minutos. Ao mesmo tempo, o camisa 10 é o artilheiro do Mundial com seis gols em três jogos.

Atual campeã, a Argentina volta a campo na próxima sexta-feira, 3, às 19h, contra a estreante e também invicta Cabo Verde.

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