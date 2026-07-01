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Esporte

Messi é o mais lento da Copa entre 618 atletas

Argentino também é o artilheiro do Mundial, com seis gols em três jogos

Por Ígor Resende 1 jul 2026, 14h28 | Atualizado em 1 jul 2026, 14h31
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, curvado com as mãos nos joelhos, olhando para cima, ao lado de uma bola no gramado verde de um estádio. Ele veste uniforme azul escuro com detalhes em azul claro e branco, meias pretas e chuteiras brancas. Outros jogadores e torcedores desfocados ao fundo
Messi contra a Jordânia na Copa do Mundo de 2026 (Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
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Messi é o mais lento da Copa entre 618 atletas Priorize VEJA no Google

Lionel Messi foi o jogador de linha mais lento na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, conforme levantamento feito pela OptaJoe, da Stats Perform. Foram avaliados 618 atletas que jogaram nesta edição.

A distância média percorrida pelo craque foi de 8,1 quilômetros a cada 90 minutos. Ao mesmo tempo, o camisa 10 é o artilheiro do Mundial com seis gols em três jogos.

Atual campeã, a Argentina volta a campo na próxima sexta-feira, 3, às 19h, contra a estreante e também invicta Cabo Verde.

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