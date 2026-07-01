Mbappé, Quiñones ou Nusa? Vote no gol mais bonito de ontem na Copa do Mundo

Com as oitavas de final da Copa do Mundo em andamento, a disputa agora também acontece fora das quatro linhas. Está aberta a votação para eleger o gol mais bonito da rodada de terça-feira (30), que definiu mais três classificados para a próxima fase do Mundial e proporcionou lances de encher os olhos dos torcedores.

Entre os concorrentes está o francês Kylian Mbappé, autor de dois gols na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia. Em um dos lances, o camisa 10 deixou a marcação para trás com uma bela jogada individual antes de finalizar com categoria, confirmando a classificação francesa.

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Também disputa a preferência do público o mexicano Julián Quiñones, que marcou um belo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Equador. Além de garantir a vaga do México, o resultado encerrou um jejum de 40 anos sem vitórias da seleção mexicana em confrontos de mata-mata de Copa do Mundo.

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Fechando a lista está o norueguês Antonio Nusa. O jovem atacante protagonizou uma jogada de habilidade pela ponta antes de balançar as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, classificando a Noruega e colocando a equipe no caminho do Brasil nas oitavas de final.

Os três lances foram selecionados pelos comentaristas do Bola na Copa, programa diário dedicado à cobertura da Copa do Mundo exibido ao meio-dia na VEJA+TV, apresentado por Veruska Donato, com comentários de Fernanda Arantes, Marcos Uchôa, Amauri Segalla, Alessandro Giannini e Fábio Altman. Agora, cabe aos torcedores decidir qual pintura merece o título de gol mais bonito do dia.

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