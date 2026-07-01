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Esporte

Mbappé, Quiñones ou Nusa? Vote no gol mais bonito de ontem na Copa do Mundo

França, México e Noruega protagonizam a disputa pelo lance mais bonito da rodada

Por Jhonatan Silva Santos 1 jul 2026, 14h48 | Atualizado em 1 jul 2026, 16h10
Três jogadores de futebol em ação: um com camisa azul e número 10, outro com camisa verde e número 16, e um terceiro com camisa branca e número 20, chutando bolas em campos diferentes
 (Reprodução/Getty Images)
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Com as oitavas de final da Copa do Mundo em andamento, a disputa agora também acontece fora das quatro linhas. Está aberta a votação para eleger o gol mais bonito da rodada de terça-feira (30), que definiu mais três classificados para a próxima fase do Mundial e proporcionou lances de encher os olhos dos torcedores.

Entre os concorrentes está o francês Kylian Mbappé, autor de dois gols na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia. Em um dos lances, o camisa 10 deixou a marcação para trás com uma bela jogada individual antes de finalizar com categoria, confirmando a classificação francesa.

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Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa amarela e número 18, chuta a bola com a perna direita estendida. O outro, de camisa azul e número 10, tenta interceptar a jogada. A bola está no chão, entre eles.
Gol de Mbappé contra a Suécia (Wu Zhizhao/Getty Images)

Também disputa a preferência do público o mexicano Julián Quiñones, que marcou um belo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Equador. Além de garantir a vaga do México, o resultado encerrou um jejum de 40 anos sem vitórias da seleção mexicana em confrontos de mata-mata de Copa do Mundo.

Dois jogadores de futebol, um de camisa verde e outro de camisa amarela, disputam a bola em campo verde. O jogador de camisa verde, com tranças, chuta a bola com a perna direita, usando chuteiras rosa. O jogador de camisa amarela, com cabelo curto, tenta interceptar a jogada. A bola está no ar, entre eles. Torcedores desfocados em verde e branco aparecem ao fundo
Gol de Quiñones sobre o Equador (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Fechando a lista está o norueguês Antonio Nusa. O jovem atacante protagonizou uma jogada de habilidade pela ponta antes de balançar as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, classificando a Noruega e colocando a equipe no caminho do Brasil nas oitavas de final.

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Dois jogadores de futebol em campo verde. Um, de camisa laranja 19, tenta interceptar o outro, de camisa branca 20 e cabelo loiro, que chuta a bola colorida
Nusa, camisa 20 da Noruega, contra a Costa do Marfim (Alex Slitz/Getty Images)

Os três lances foram selecionados pelos comentaristas do Bola na Copa, programa diário dedicado à cobertura da Copa do Mundo exibido ao meio-dia na VEJA+TV, apresentado por Veruska Donato, com comentários de Fernanda Arantes, Marcos Uchôa, Amauri Segalla, Alessandro Giannini e Fábio Altman. Agora, cabe aos torcedores decidir qual pintura merece o título de gol mais bonito do dia.

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TAGS:
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