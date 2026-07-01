João Fonseca avança para terceira rodada de Wimbledon

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João Fonseca avança em Wimbledon! O brasileiro venceu o holandês Jasper de Jong por 3 sets a 0 (6/1, 7/5 e 6/4), garantindo vaga na terceira rodada e igualando sua campanha de 2025. Descubra os detalhes da revanche e os próximos passos do tenista que brilhou em Roland Garros.

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João Fonseca se classificou para a terceira rodada de Wimbledon após vencer o holandês Jasper de Jong, 73º do ranking, nesta quarta-feira, 1º. A partida acabou em 3 sets a 0 para o brasileiro, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4. Com esse triunfo, o tenista número 27 do mundo iguala sua campanha no Grand Slam inglês no ano passado, em 2025, quando chegou nessa mesma fase e perdeu para o chileno Nicolas Jarry por 3 sets a 1.

João já havia perdido para o holandês de 26 anos no Challenger de Estoril, em 2025, porém buscou a revanche nesta quarta-feira.

O jogo

João se mostrou tranquilo desde o primeiro set: o tenista quebrou o serviço do holandês logo no segundo game, abrindo 2 a 0. A joia do brasil ainda conseguiu mais duas quebras e fechou o set em 6 a 1.

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O segundo set foi mais equilibrado. João quebrou novamente o serviço de De Jong no início e seguiu em vantagem. Quando o brasileiro abriu 5 a 4, o holandês conseguiu uma quebra e empatou o set. Em seguida, o número 27 do ranking quebrou novamente o serviço do adversário e, com o placar de 6 a 5, fechou o set.

O equilíbrio permaneceu no terceiro set, porém João quebrou o serviço de De Jong, abriu 5 a 3 e administrou a vantagem até vencer a partida.

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Próximo adversário

João enfrentará o russo Roman Safiullin, número 132 do mundo, que venceu o holandês Botic van de Zandschulp, 54º do ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7(10)/6(5). A melhor colocação de Safiullin no ranking foi a 36º posição.

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Em busca da mesma campanha

João buscará repetir a ótima campanha de Roland Garros, agora, em Wimbledon. Durante maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais do Grand Slam de Paris, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. O brasileiro eliminou grandes nomes como Novak Djokovic e Casper Ruud.