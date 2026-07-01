Bidon é cotado para substituir volante da seleção brasileira no Atalanta

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Breno Bidon, do Corinthians, está na mira do Atalanta para substituir Éderson, a caminho do Manchester United. A cidadania italiana do jovem meio-campo e sua relevância para o Timão, apesar da multa de 100 milhões de euros, acendem o alerta de uma possível negociação vital para as finanças alvinegras.

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Breno Bidon, meio-campo do Corinthians, entrou na mira do Atalanta para substituir Éderson, volante convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 que está de saída para o Manchester United. Segundo a ESPN, o clube italiano consultou os valores do jovem atleta do Timão.

O Atalanta acompanha os jogos do Corinthians e observa a joia meio-campista desde o ano passado, porém, até então, não havia feito grandes movimentações. Com a possível perda de Éderson, jogador que ocupou a vaga de Wesley – após a lesão – no Brasil para a Copa do Mundo, a situação mudou.

Éderson é um dos pilares do Atalanta desde que chegou na equipe em 2022. Com 180 partidas pelo clube, 16 gols marcados e 6 assistências, o brasileiro ganhou títulos importantes como a Liga Europa na temporada 2023/2024 – superando na final o histórico Bayern Leverkusen comandado por Xabi Alonso. O seu bom desempenho chamou a atenção de diversos clubes e, segundo rumores, o volante está prestes a ir ao Manchester United, o que levou o Atalanta a procurar um substituto.

O desejo por Bidon, porém, vai para além disso. A promessa do futebol brasileiro obteve em março do ano passado a dupla cidadania italiana, gerando ainda maior interesse do time de Bérgamo. Sem contar, é claro, no desempenho do jogador corinthiano: pelo time principal do Corinthians, ele tem 131 jogos, 5 gols e 3 assistências. Apesar dos números não parecerem altos, Bidon é um dos pilares da equipe e foi um dos responsáveis por levar o Timão a conquista da Copa do Brasil – com uma atuação de gala na final do torneio contra o Vasco da Gama.

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Nos bastidores, o Corinthians foi consultado, porém ainda não houve nenhuma oferta pelo jogador. A situação financeira do time alvinegro é difícil e a venda de Bidon seria de extrema importância para as contas do clube. O atleta tem contrato válido até dezembro de 2029 e está protegido por uma multa rescisória de 100 milhões de euros, aproximadamente 594 milhões de reais.