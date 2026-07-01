⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

O recado do técnico da Noruega para Ancelotti antes de confronto nas oitavas

Ståle Solbakken incentivou jogadores após vitória sobre a Costa do Marfim na fase de 16 avos de final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 15h56
Um homem careca sorridente, vestindo camisa vermelha, abraça por trás um jogador de futebol loiro de rabo de cavalo, que usa camisa branca com BRAUT HAALAND e o número 9 nas costas. O jogador loiro está de costas para a câmera, e o homem careca olha para frente, com um sorriso largo. O fundo está desfocado em tons de vermelho
Haaland e técnico da Noruega, Ståle Solbakken (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
Continua após publicidade
O recado do técnico da Noruega para Ancelotti antes de confronto nas oitavas Priorize VEJA no Google

O técnico norueguês Ståle Solbakken mandou um recado para o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes do confronto entre as suas seleções na Copa do Mundo. Noruega e Brasil se enfrentam nas oitavas de final do torneio no domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. 

Após vencer a Costa do Marfim na fase de 16 avos de final, Solbakken elogiou seus jogadores pela campanha histórica:

“Rapazes, vocês estão mudando não apenas a história do futebol norueguês, mas a história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Daqui para frente vamos nos classificar uma vez atrás da outra. E esses 28 longos anos de dor acabou. Tudo o que as pessoas estão sentindo em casa, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais. Tudo graças a vocês, foram vocês que fizeram isso”, disse Solbakken.

Siga
Continua após a publicidade

“Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém olhe estranho. Foram vocês que criaram isso. Vocês levarão isso com vocês. E hoje, vocês vão aproveitar”, continuou. 

Continua após a publicidade

De olho nos próximos adversários, o treinador afirmou: “E pode esperar Carlo Ancelotti. Estamos chegando.”

Continua após a publicidade

A Noruega não disputava uma Copa do Mundo desde 1998, quando também chegaram às oitavas de final, mas foram eliminados pela Itália. Na fase de grupos, enfrentaram o Brasil e venceram a então campeã mundial por 2 a 1. A seleção norueguesa é a única no mundo que já enfrentou e nunca perdeu para o Brasil. São quatro jogos, com dois empates e duas vitórias para os europeus.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Noruega
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).