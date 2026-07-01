O recado do técnico da Noruega para Ancelotti antes de confronto nas oitavas
Ståle Solbakken incentivou jogadores após vitória sobre a Costa do Marfim na fase de 16 avos de final
O técnico norueguês Ståle Solbakken mandou um recado para o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes do confronto entre as suas seleções na Copa do Mundo. Noruega e Brasil se enfrentam nas oitavas de final do torneio no domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Após vencer a Costa do Marfim na fase de 16 avos de final, Solbakken elogiou seus jogadores pela campanha histórica:
“Rapazes, vocês estão mudando não apenas a história do futebol norueguês, mas a história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Daqui para frente vamos nos classificar uma vez atrás da outra. E esses 28 longos anos de dor acabou. Tudo o que as pessoas estão sentindo em casa, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais. Tudo graças a vocês, foram vocês que fizeram isso”, disse Solbakken.
“Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém olhe estranho. Foram vocês que criaram isso. Vocês levarão isso com vocês. E hoje, vocês vão aproveitar”, continuou.
De olho nos próximos adversários, o treinador afirmou: “E pode esperar Carlo Ancelotti. Estamos chegando.”
A Noruega não disputava uma Copa do Mundo desde 1998, quando também chegaram às oitavas de final, mas foram eliminados pela Itália. Na fase de grupos, enfrentaram o Brasil e venceram a então campeã mundial por 2 a 1. A seleção norueguesa é a única no mundo que já enfrentou e nunca perdeu para o Brasil. São quatro jogos, com dois empates e duas vitórias para os europeus.
EM UM SÓ LUGAR