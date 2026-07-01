Com mais dois gols, Harry Kane passa Vini Jr. na artilharia da Copa; confira lista
Centroavante fez os gols da virada inglesa contra a RD do Congo na fase de 16 avos de final
Harry Kane subiu no ranking de artilharia desta Copa do Mundo, ultrapassando Vini Jr. e Dembélé. Na contagem histórica, ele superou Pelé e igualou marca de Just Fontaine. Na vitória de virada por 2 a 1 da Inglaterra sobre a RD Congo nesta quarta, 1, o centroavante marcou os dois gols da seleção inglesa que garantiram a classificação. Nas oitavas de final, a Inglaterra enfrenta o México, no próximo domingo, 5, às 21h (horário de Brasília).
Apenas nesta Copa do Mundo, Kane balançou as redes adversárias cinco vezes. Foram dois gols na estreia com vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, um contra o Panamá na última rodada da fase de grupos vencida por 2 a 0, e mais dois contra a RD Congo. Junto dele, o norueguês Erling Haaland também marcou a mesma quantidade de gols, porém, em três jogos, já que ficou no banco contra a França na fase de grupos.
À frente da dupla, apenas os maiores goleadores em Mundiais. Lionel Messi e Kylian Mbappé, líder e vice-líder da artilharia histórica, anotaram seis gols cada nesta edição do torneio. O argentino pode abrir vantagem sobre o francês, já que a atual campeã ainda não disputou seu jogo de mata-mata contra Cabo Verde.
Na artilharia de todas as Copas, Kane chegou a treze gols em sua terceira participação. Ele superou Pelé, que fez 12 gols, e igualou a marca do francês Fontaine. Messi é o primeiro colocado do ranking, com 19 gols, seguido de Mbappé com 18.
Confira a lista de artilharia da Copa do Mundo 2026:
- Kylian Mbappé (França) e Lionel Messi (Argentina) – 6 gols;
- Harry Kane (Inglaterra) e Erling Haaland (Noruega) – 5 gols;
- Vinícius Jr. (Brasil), Dembélé (França) – 4 gols;
- Quiñones (México), Saibari (Marrocos), Havertz (Alemanha), Undav (Alemanha), Elijah Just (Nova Zelândia), Wissa (RD Congo), Jonathan David (Canadá), Manzambi (Suíça), Matheus Cunha (Brasil), Gakpo (Holanda), Brobbey (Holanda) e Ismaïla Sarr (Senegal) – 3 gols.
Confira a lista de artilharia histórica das Copas do Mundo:
- Lionel Messi (Argentina) – 19 gols;
- Kylian Mbappé (França) – 18 gols;
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols;
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols;
- Gerd Muller (Alemanha) – 14 gols;
- Harry Kane (Inglaterra) e Just Fontaine (França) – 13 gols;
- Pelé (Brasil) – 12 gols.
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