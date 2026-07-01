⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Inglaterra se classifica e entra no caminho do Brasil na Copa: veja os confrontos até a final

Harry Kane marcou duas vezes e comandou a virada contra a República Democrática do Congo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 15h04
ATLANTA, GEORGIA - JULY 1: Harry Kane of England celebrates scoring a goal to make the score 1-1 with Jude Bellingham during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 1, 2026 in Atlanta, United States. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
Harry Kane comemorando o segundo gol contra a República Democrática do Congo (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
Continua após publicidade
Inglaterra se classifica e entra no caminho do Brasil na Copa: veja os confrontos até a final Priorize VEJA no Google

A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo e entrou no caminho do Brasil em um possível confronto nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Depois de saírem atrás do placar logo aos 7 minutos de jogo, os ingleses viraram a partida na segunda etapa com dois gols de Harry Kane. Com a classificação, a Inglaterra vai enfrentar o México nas oitavas. 

Após superar o Japão por 2 a 1 na primeira etapa eliminatória, o Brasil já conhece o caminho que precisará percorrer para chegar à final da Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente a Noruega nas oitavas de final e poderá cruzar com adversários de peso nas fases seguintes do torneio.

+ Brasil x Noruega nas oitavas da Copa: data, horário e onde assistir

Siga

O confronto contra os noruegueses será disputado no domingo, 5 de julho, às 17 horas, (horário de Brasília). A partida vale uma vaga nas quartas de final e coloca frente a frente duas equipes que avançaram com vitórias apertadas. Enquanto o Brasil eliminou o Japão, a Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1.

Continua após a publicidade

Caso passe pela Noruega, a seleção brasileira disputará as quartas de final no sábado, 11 de julho, às 18 horas, em Miami. O adversário sairá de outro jogo das oitavas: México contra a Inglaterra. Os mexicanos já garantiram a classificação ao derrotarem o Equador por 2 a 0, enquanto os ingleses eliminaram a República Democrática do Congo nesta quarta-feira, dia 1º.

Assim, os possíveis rivais do Brasil nas quartas são México ou Inglaterra. Os ingleses buscam o segundo título mundial de sua história, enquanto o México tenta aproveitar o apoio da torcida para voltar a disputar as quartas de final do torneio pela primeira vez em 40 anos.

Continua após a publicidade

Uma eventual classificação colocará o Brasil na semifinal marcada para quarta-feira, 15 de julho, às 16 horas, em Atlanta. Nesse estágio, o leque de possíveis adversários é mais amplo. Do mesmo lado do chaveamento estão Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia e Gana.

Argentina e Colômbia aparecem como os nomes de maior destaque nessa parte da chave. Os argentinos enfrentarão Cabo Verde na primeira fase eliminatória, enquanto os colombianos terão Gana pela frente. A outra disputa envolve o vencedor de Austrália x Egito contra quem avançar de Argentina x Cabo Verde. Do outro lado, o classificado de Suíça x Argélia enfrentará o vencedor de Colômbia x Gana. Os sobreviventes desses confrontos se encontrarão nas quartas, definindo o possível rival brasileiro na semifinal.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Quem o Brasil pode enfrentar na final

Se vencer os quatro jogos eliminatórios, contra Japão, Noruega, o adversário das quartas e o rival da semifinal, o Brasil estará na decisão da Copa do Mundo, marcada para domingo, 19 de julho, às 16 horas, no estádio de Nova York/Nova Jersey. A final encerra o Mundial, iniciado em 11 de junho e disputado por 48 seleções.

Continua após a publicidade

Na outra metade do chaveamento as seleções mais fortes são França, Espanha, Portugal, Bélgica, Marrocos e Croácia. A França, que eliminou a Suécia por 3 a 0, encara o Paraguai nas oitavas e aparece como uma das principais candidatas a chegar à decisão.

O caminho brasileiro, portanto, está definido: Noruega nas oitavas, México ou Inglaterra nas quartas, um adversário do lado da chave com Argentina e Colômbia na semifinal e uma seleção da outra metade do chaveamento na grande decisão.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).