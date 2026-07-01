Inglaterra se classifica e entra no caminho do Brasil na Copa: veja os confrontos até a final

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O caminho do Brasil na Copa do Mundo de 2026 está traçado! Após vencer o Japão, a seleção enfrentará a Noruega nas oitavas de final. Descubra os possíveis adversários nas fases seguintes, incluindo um esperado confronto com Inglaterra ou México nas quartas e seleções de peso como Argentina, Colômbia e França até a grande final.

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A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo e entrou no caminho do Brasil em um possível confronto nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Depois de saírem atrás do placar logo aos 7 minutos de jogo, os ingleses viraram a partida na segunda etapa com dois gols de Harry Kane. Com a classificação, a Inglaterra vai enfrentar o México nas oitavas.

Após superar o Japão por 2 a 1 na primeira etapa eliminatória, o Brasil já conhece o caminho que precisará percorrer para chegar à final da Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente a Noruega nas oitavas de final e poderá cruzar com adversários de peso nas fases seguintes do torneio.

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O confronto contra os noruegueses será disputado no domingo, 5 de julho, às 17 horas, (horário de Brasília). A partida vale uma vaga nas quartas de final e coloca frente a frente duas equipes que avançaram com vitórias apertadas. Enquanto o Brasil eliminou o Japão, a Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1.

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Caso passe pela Noruega, a seleção brasileira disputará as quartas de final no sábado, 11 de julho, às 18 horas, em Miami. O adversário sairá de outro jogo das oitavas: México contra a Inglaterra. Os mexicanos já garantiram a classificação ao derrotarem o Equador por 2 a 0, enquanto os ingleses eliminaram a República Democrática do Congo nesta quarta-feira, dia 1º.

Assim, os possíveis rivais do Brasil nas quartas são México ou Inglaterra. Os ingleses buscam o segundo título mundial de sua história, enquanto o México tenta aproveitar o apoio da torcida para voltar a disputar as quartas de final do torneio pela primeira vez em 40 anos.

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Uma eventual classificação colocará o Brasil na semifinal marcada para quarta-feira, 15 de julho, às 16 horas, em Atlanta. Nesse estágio, o leque de possíveis adversários é mais amplo. Do mesmo lado do chaveamento estão Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia e Gana.

Argentina e Colômbia aparecem como os nomes de maior destaque nessa parte da chave. Os argentinos enfrentarão Cabo Verde na primeira fase eliminatória, enquanto os colombianos terão Gana pela frente. A outra disputa envolve o vencedor de Austrália x Egito contra quem avançar de Argentina x Cabo Verde. Do outro lado, o classificado de Suíça x Argélia enfrentará o vencedor de Colômbia x Gana. Os sobreviventes desses confrontos se encontrarão nas quartas, definindo o possível rival brasileiro na semifinal.

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Quem o Brasil pode enfrentar na final

Se vencer os quatro jogos eliminatórios, contra Japão, Noruega, o adversário das quartas e o rival da semifinal, o Brasil estará na decisão da Copa do Mundo, marcada para domingo, 19 de julho, às 16 horas, no estádio de Nova York/Nova Jersey. A final encerra o Mundial, iniciado em 11 de junho e disputado por 48 seleções.

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Na outra metade do chaveamento as seleções mais fortes são França, Espanha, Portugal, Bélgica, Marrocos e Croácia. A França, que eliminou a Suécia por 3 a 0, encara o Paraguai nas oitavas e aparece como uma das principais candidatas a chegar à decisão.

O caminho brasileiro, portanto, está definido: Noruega nas oitavas, México ou Inglaterra nas quartas, um adversário do lado da chave com Argentina e Colômbia na semifinal e uma seleção da outra metade do chaveamento na grande decisão.

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