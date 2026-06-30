Brasil x Noruega nas oitavas da Copa: data, horário e onde assistir
O confronto no Mundial será realizado neste domingo
A seleção brasileira conheceu o seu próximo adversário da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 30. A equipe de Carlo Ancelotti vai enfrentar a Noruega nas oitavas de final do torneio, no domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.
Os noruegueses venceram a Costa do Marfim em duelo válido pela segunda fase da Copa por 2 a 1.
O Brasil eliminou o Japão ontem, ao vencer de virada por 2 a 1, com um gol marcado por Gabriel Martinelli aos 50 minutos da segunda etapa. Casemiro marcou o outro gol brasileiro.
Quem vencer de Brasil x Noruega vai enfrentar México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo nas quartas. México e Equador entram em campo hoje, às 22h, enquanto a Inglaterra joga contra a República Democrática do Congo amanhã, às 13h. Os vencedores dos dois confrontos se enfrentam no domingo, 5, às 21h.
Brasil x Noruega: dia, horário e onde assistir
O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Calendário do Brasil até a final da Copa:
- Oitavas: 05/07 (domingo) – 17h
- Quartas: 11/07 (sábado) – 18h
- Semifinal: 15/07 (quarta-feira) – 16h
- Final: 19/07 (domingo) – 16h
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