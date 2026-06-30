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Esporte

Brasil x Noruega nas oitavas da Copa: data, horário e onde assistir

O confronto no Mundial será realizado neste domingo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h58 | Atualizado em 1 jul 2026, 13h22
The Brazil squad poses for a team photo before the 2026 World Cup match between Brazil and Japan at a stadium in Houston, United States, on June 29, 2026. The team includes Alisson Becker, Weverton, Ederson, Wesley Vinicius, Franca Lime, Gabriel Magalhaes, Marcos Marquinhos, Carlos Henrique Casemiro, Alex Sandro, Vinicius Junior, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Neymar JR, Raphael Raphinha, Danilo, Gleison Bremer, Leonardo Pereira, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Endrick, Lucas Paqueta, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Roger Ibanez, Igor Thiago, and Rayan Vitor. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)
Seleção brasileira  (Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto/Getty Images)
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Brasil x Noruega nas oitavas da Copa: data, horário e onde assistir Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira conheceu o seu próximo adversário da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 30. A equipe de Carlo Ancelotti vai enfrentar a Noruega nas oitavas de final do torneio, no domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

Os noruegueses venceram a Costa do Marfim em duelo válido pela segunda fase da Copa por 2 a 1.

O Brasil eliminou o Japão ontem, ao vencer de virada por 2 a 1, com um gol marcado por Gabriel Martinelli aos 50 minutos da segunda etapa. Casemiro marcou o outro gol brasileiro.

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Quem vencer de Brasil x Noruega vai enfrentar México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo nas quartas. México e Equador entram em campo hoje, às 22h, enquanto a Inglaterra joga contra a República Democrática do Congo amanhã, às 13h. Os vencedores dos dois confrontos se enfrentam no domingo, 5, às 21h.

Brasil x Noruega: dia, horário e onde assistir

O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Calendário do Brasil até a final da Copa:

  • Oitavas: 05/07 (domingo) – 17h
  • Quartas: 11/07 (sábado) – 18h
  • Semifinal: 15/07 (quarta-feira) – 16h
  • Final: 19/07 (domingo) – 16h
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção Brasileira de Futebol
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