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Esporte

Kane faz dois, Inglaterra vira e vai enfrentar o México nas oitavas

Seleção europeia teve dificuldades contra a República Democrática do Congo

Por Ígor Resende 1 jul 2026, 15h08 | Atualizado em 1 jul 2026, 15h29
Jogador de futebol Harry Kane, loiro, barba rala, camisa branca número 9 da Inglaterra, calção branco e chuteiras brancas com detalhes vermelhos, sentado no gramado verde com a boca aberta e braços estendidos, celebrando um gol. Um estádio lotado aparece desfocado ao fundo
Harry Kane comemora seu primero gol contra a RD Congo (Sebastian Widmann - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Kane faz dois, Inglaterra vira e vai enfrentar o México nas oitavas Priorize VEJA no Google

A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1 nesta quarta-feira, 3, pela fase de 16 avos da Copa do mundo de 2026.

Agora, a campeã de 1966 enfrenta o México nas oitavas e quem passar pode enfrentar a seleção brasileira nas quartas.

RD Congo abriu o placar aos sete minutos do 1º tempo, com Cipenga. Já os dois gols ingleses foram marcados por Harry Kane na segunda etapa – aos 29 minutos e depois aos 40.

Kane chegou a cinco gols nesta edição, empatando com Haaland. Messi e Mbappé lideram com seis cada. Já na história das Copas, Kane chegou a 13 e passou Pelé.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Inglaterra
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