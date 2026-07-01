Kane faz dois, Inglaterra vira e vai enfrentar o México nas oitavas
Seleção europeia teve dificuldades contra a República Democrática do Congo
A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1 nesta quarta-feira, 3, pela fase de 16 avos da Copa do mundo de 2026.
Agora, a campeã de 1966 enfrenta o México nas oitavas e quem passar pode enfrentar a seleção brasileira nas quartas.
RD Congo abriu o placar aos sete minutos do 1º tempo, com Cipenga. Já os dois gols ingleses foram marcados por Harry Kane na segunda etapa – aos 29 minutos e depois aos 40.
Kane chegou a cinco gols nesta edição, empatando com Haaland. Messi e Mbappé lideram com seis cada. Já na história das Copas, Kane chegou a 13 e passou Pelé.
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