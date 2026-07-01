O técnico alemão escalado para acabar com jejum da Inglaterra na Copa

Thomas Tuchel, 52, chegou à seleção da Inglaterra com uma missão direta: encerrar um jejum que já dura 60 anos. Nesta quarta-feira, 1, ele deu mais um passo nessa direção ao comandar a vitória inglesa sobre a RD Congo por 2 a 1, resultado que levou a equipe ao confronto contra o México na próxima fase. Campeã mundial pela última vez em 1966, a Inglaterra apostou no treinador alemão para transformar a chamada “geração de ouro”, liderada por nomes como Harry Kane, em uma seleção capaz de enfim voltar a levantar a taça.

O treinador construiu reputação em jogos de mata-mata, principalmente na Liga dos Campeões. Em 2020, levou o PSG à primeira final de Champions da história do clube. Poucos meses depois, assumiu o Chelsea, reorganizou a equipe e venceu a competição em 2021, derrotando o Manchester City por 1 a 0 na decisão.

Antes da contratação, o grande desejo da Federação Inglesa era Pep Guardiola, mas o espanhol decidiu permanecer no Manchester City. Livre no mercado após deixar o Bayern de Munique, Tuchel participou de reuniões com dirigentes ingleses e apresentou um projeto detalhado para tentar levar a seleção ao título mundial. Agora, o alemão coloca sua fama de estrategista à prova na Copa.

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