Bélgica x Senegal: a curiosa troca entre jogadores na Copa
Países se enfrentam nesta quarta-feira, 1
A Bélgica e o Senegal se enfrentam nesta quarta-feira, 1, por uma vaga nas oitavas de final, da Copa do Mundo, em Seattle. As seleções poderiam fazer um troca-troca entre equipes com dois jogadores. Amadou Onana, meia-campista belga, nasceu no Senegal, mas escolheu o país europeu. Enquanto o zagueiro Ilay Camara, nasceu na Bélgica, porém joga pela equipe senegalesa.
Onana saiu de Dakar para Bruxelas aos 11 anos. Logo após a mudança, começou na base da seleção europeia e ficou desde então. “Nunca fui convocado por Senegal. Nunca”, esclareceu. Apesar disso, mantém um carinho pelo país e, segundo ele, é o local que utiliza para recarregar energias. Parte da família do atleta ainda vive na capital, então Onana costuma de visitar a cidade sempre que pode. “Durante o sorteio, eu pensava: ‘Por favor, não me coloquem contra Senegal. Podia ser qualquer outro adversário'”, disse.
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Já Camara cresceu na Bélgica, atuou pelo país nas categorias de base, mas não tinha chances na seleção principal e decidiu mudar o rumo. Com a ascendência do pai, o zagueiro passou a defender a equipe senegalesa. Desde 2025, após a Fifa autorizar a troca, ele está no time. A estreia foi nas eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Togo.
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