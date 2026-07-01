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Esporte

Bélgica x Senegal: a curiosa troca entre jogadores na Copa

Países se enfrentam nesta quarta-feira, 1

Por Tatiana Moura 1 jul 2026, 18h07
Dois jogadores de futebol em campo. À esquerda, um homem negro com tranças, vestindo camisa azul clara com detalhes rosa e número 24. À direita, um homem negro com cabelo curto, vestindo camisa verde com detalhes amarelos e número 14
Amadou Onana e Ilay Camara (Divulgação/Reprodução)
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Bélgica x Senegal: a curiosa troca entre jogadores na Copa Priorize VEJA no Google

A Bélgica e o Senegal se enfrentam nesta quarta-feira, 1, por uma vaga nas oitavas de final, da Copa do Mundo, em Seattle. As seleções poderiam fazer um troca-troca entre equipes com dois jogadores. Amadou Onana, meia-campista belga, nasceu no Senegal, mas escolheu o país europeu. Enquanto o zagueiro Ilay Camara, nasceu na Bélgica, porém joga pela equipe senegalesa.

Onana saiu de Dakar para Bruxelas aos 11 anos. Logo após a mudança, começou na base da seleção europeia e ficou desde então. “Nunca fui convocado por Senegal. Nunca”, esclareceu. Apesar disso, mantém um carinho pelo país e, segundo ele, é o local que utiliza para recarregar energias. Parte da família do atleta ainda vive na capital, então Onana costuma de visitar a cidade sempre que pode. “Durante o sorteio, eu pensava: ‘Por favor, não me coloquem contra Senegal. Podia ser qualquer outro adversário'”, disse.

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Já Camara cresceu na Bélgica, atuou pelo país nas categorias de base, mas não tinha chances na seleção principal e decidiu mudar o rumo. Com a ascendência do pai, o zagueiro passou a defender a equipe senegalesa. Desde 2025, após a Fifa autorizar a troca, ele está no time. A estreia foi nas eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Togo.

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TAGS:
Bélgica
Copa do Mundo 2026
Gente
Senegal
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