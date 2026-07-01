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Esporte

‘Brasil está tremendo’: jornal norueguês provoca seleção pentacampeã antes das oitavas

Seleções se enfrentam no próximo domingo, 5, em busca de uma vaga nas quartas de final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 13h22 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h29
O jogador de futebol Erling Haaland, com cabelo loiro puxado para trás, veste camisa branca com o número 9 e olha sério para frente, enquanto outro jogador de camisa 10 desfocado corre à frente. Um homem de terno e crachá da FIFA aparece ao fundo, à direita
Erling Haaland, artilheiro histórico da Noruega: 60 gols em 53 jogos pela seleção (Lars Baron/Getty Images)
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O jornal norueguês Dagbladet mandou um recado antes do jogo entre Noruega e Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. “O Brasil está tremendo”, diz uma publicação no veículo em provocação à adversária que enfrentará neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O comentarista Esten O. Sæther foi sincero em analisar a vitória suada da Noruega sobre a Costa do Marfim por 2 a 1, na fase de 16 avos de final, mas exaltou seu elenco:

“Porque mesmo após uma partida ofensiva medíocre, a Noruega enviou uma mensagem clara à potência do futebol:

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Essa equipe possui jogadores e poder de ataque que lhe permitem vencer qualquer adversário a qualquer momento.”

Para o comentarista, a seleção brasileira enfrentará “o pior adversário possível nas oitavas de final”.

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Durante o jogo contra a Costa do Marfim, a Noruega saiu na frente do placar com um golaço de Nusa. Porém, Diallo respondeu com bela jogada trabalhada para empatar a partida. O jogo norueguês estagnou, e não conseguiu furar a defesa marfinense. O gol da vitória veio da iniciativa do meio-campo, com belo passe de Bobb para Berg que cruzou para Haaland mandar para o fundo da rede. Maestro do time nórdico, o capitão Ødegaard é outro jogador para o Brasil ficar de olho no confronto.

“Então, o capitão Martin Ødegaard liderou seus jogadores de volta ao ataque e manteve a posse de bola por tanto tempo que a partida virou a favor da Noruega. É exatamente isso que assusta os brasileiros”, escreveu Sæther.

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Apesar de virem de um jejum de 28 anos fora do Mundial, a Noruega chegou ao torneio com a chancela de possível surpresa entre as seleções mais tradicionais. O principal motivo da esperança norueguesa está em seus grandes jogadores, como Odegaard, Sorloth e o seu artilheiro histórico, Erling Haaland.

Na fase de grupos, aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Iraque na sua estreia e venceu Senegal por 3 a 2. Contra a França, na terceira rodada, o técnico Ståle Solbakken poupou seus principais jogadores e se contentou com a derrota por 4 a 1. Venceram seu primeiro jogo de mata-mata contra a Costa do Marfim, e terão o Brasil pela frente. A descobrir se estão cutucando onça com vara curta.

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