‘Brasil está tremendo’: jornal norueguês provoca seleção pentacampeã antes das oitavas
Seleções se enfrentam no próximo domingo, 5, em busca de uma vaga nas quartas de final
O jornal norueguês Dagbladet mandou um recado antes do jogo entre Noruega e Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. “O Brasil está tremendo”, diz uma publicação no veículo em provocação à adversária que enfrentará neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.
O comentarista Esten O. Sæther foi sincero em analisar a vitória suada da Noruega sobre a Costa do Marfim por 2 a 1, na fase de 16 avos de final, mas exaltou seu elenco:
“Porque mesmo após uma partida ofensiva medíocre, a Noruega enviou uma mensagem clara à potência do futebol:
Essa equipe possui jogadores e poder de ataque que lhe permitem vencer qualquer adversário a qualquer momento.”
Para o comentarista, a seleção brasileira enfrentará “o pior adversário possível nas oitavas de final”.
Durante o jogo contra a Costa do Marfim, a Noruega saiu na frente do placar com um golaço de Nusa. Porém, Diallo respondeu com bela jogada trabalhada para empatar a partida. O jogo norueguês estagnou, e não conseguiu furar a defesa marfinense. O gol da vitória veio da iniciativa do meio-campo, com belo passe de Bobb para Berg que cruzou para Haaland mandar para o fundo da rede. Maestro do time nórdico, o capitão Ødegaard é outro jogador para o Brasil ficar de olho no confronto.
“Então, o capitão Martin Ødegaard liderou seus jogadores de volta ao ataque e manteve a posse de bola por tanto tempo que a partida virou a favor da Noruega. É exatamente isso que assusta os brasileiros”, escreveu Sæther.
Apesar de virem de um jejum de 28 anos fora do Mundial, a Noruega chegou ao torneio com a chancela de possível surpresa entre as seleções mais tradicionais. O principal motivo da esperança norueguesa está em seus grandes jogadores, como Odegaard, Sorloth e o seu artilheiro histórico, Erling Haaland.
Na fase de grupos, aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Iraque na sua estreia e venceu Senegal por 3 a 2. Contra a França, na terceira rodada, o técnico Ståle Solbakken poupou seus principais jogadores e se contentou com a derrota por 4 a 1. Venceram seu primeiro jogo de mata-mata contra a Costa do Marfim, e terão o Brasil pela frente. A descobrir se estão cutucando onça com vara curta.
EM UM SÓ LUGAR