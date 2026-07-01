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Esporte

Alemanha é alvo da polícia após eliminação na Copa do Mundo

Operação investiga irregularidades da Federação durante a Eurocopa de 2024

Por Ígor Resende 1 jul 2026, 15h19 | Atualizado em 1 jul 2026, 15h53
Ônibus preto e vermelho com a frase UNSERE ZUKUNFT FÜR DEUTSCHLAND em branco, estacionado em frente a um prédio moderno com o logotipo da DFB na parede. Árvores e arbustos verdes em primeiro plano e ao redor do ônibus
Sede da Federação Alemã de Futebol em Frankfurt (Florian Wiegand/picture alliance/Getty Images)
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Alemanha é alvo da polícia após eliminação na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A sede da Federação Alemã de Futebol (DFB), em Frankfurt, foi alvo de uma operação da polícia nesta quarta-feira, 1 – dois dias depois da seleção ser eliminada na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o Jornal Bild, a operação investiga possíveis irregularidades na distribuição de ingressos e pacotes durante a Eurocopa de 2024, quando a Alemanha sediou o torneio. Cerca de 150 agentes participaram das buscas, que têm como alvos principais um alemão e um francês.

Em campo, a tetracampeã foi eliminada na fase de 16 avos na última segunda-feira, 29, para o Paraguai. Desde a campanha do título em 2014, do fatídico 7 a 1, que a seleção não chega às oitavas de final.

 

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