Alemanha é alvo da polícia após eliminação na Copa do Mundo

A sede da Federação Alemã de Futebol (DFB), em Frankfurt, foi alvo de uma operação da polícia nesta quarta-feira, 1 – dois dias depois da seleção ser eliminada na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o Jornal Bild, a operação investiga possíveis irregularidades na distribuição de ingressos e pacotes durante a Eurocopa de 2024, quando a Alemanha sediou o torneio. Cerca de 150 agentes participaram das buscas, que têm como alvos principais um alemão e um francês.

Em campo, a tetracampeã foi eliminada na fase de 16 avos na última segunda-feira, 29, para o Paraguai. Desde a campanha do título em 2014, do fatídico 7 a 1, que a seleção não chega às oitavas de final.

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