Mulher de Paquetá mostra bastidores da recuperação do meia

Duda Fournier mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 1º, momentos da recuperação de Lucas Paquetá, durante a folga da seleção brasileira nos Estados Unidos. Nas imagens, o meia aparece na casa onde a família está hospedada usando uma bota pneumática, equipamento de compressão de ar usado para massagear pés e pernas e auxiliar na recuperação de atletas.

Paquetá passou por exames de imagem na terça-feira, 30, depois de deixar o jogo contra o Japão com dores na parte posterior da coxa esquerda. A lesão foi confirmada e o jogador será desfalque do Brasil contra a Noruega, no domingo, 5, às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Desde a confirmação da lesão, segundo comunicado da CBF, o meia segue protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção, em busca de retornar às atividades no menor tempo possível. Nas redes sociais, Paquetá publicou versículos bíblicos e resumiu o momento com uma frase: “Fé… já vivi isso antes.”

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