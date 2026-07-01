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Esporte

Estados Unidos x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, pela segunda fase do torneio. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 12h31 | Atualizado em 1 jul 2026, 16h48
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 13: General view of the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in San Francisco, California. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio da Área da Baía de San Francisco vai ser o palco da partida entre Estados Unidos e Bósnia hoje (Fran Santiago/Getty Images)
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Estados Unidos x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, às 21h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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Líderes do Grupo D, os americanos venceram Paraguai e Austrália antes de perderem por 3 a 2 para a Turquia, em uma partida na qual o técnico Mauricio Pochettino preservou titulares. A seleção anfitriã aposta no retorno de Christian Pulisic para confirmar o favoritismo.

Do outro lado, a Bósnia entra em campo embalada por uma classificação inédita ao mata-mata de um Mundial. Terceira colocada do Grupo B, a equipe empatou com o Canadá, foi derrotada pela Suíça e garantiu a vaga com uma vitória por 3 a 1 sobre o Catar. O time dirigido por Sergej Barbarez deve explorar a experiência de Edin Džeko, de 40 anos, e o jogo aéreo da equipe.

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Como assistir ao jogo entre Estados Unidos e Bósnia hoje?

Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina vão se enfrentar nesta quarta, 1º de julho, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream e Robinson; Tyler Adams, Tillman, Dest, McKennie e Pulisic; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Malić, Muharemović, Katić e Kolašinac; Bajraktarević, Tahirović, Bašić e Alajbegović; Demirović e Džeko. Técnico: Sergej Barbarez.

Odds para Estados Unidos x Bósnia:

Resultado final

Betano: Estados Unidos (1.44) – Empate (4.55) – Bósnia e Herzegovina (7.50)

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Bet365: Estados Unidos (1.36) – Empate (5.00) – Bósnia e Herzegovina (8.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil);
  • Assistentes: Danilo Manis (Brasil) e Rodrigo Figueiredo (Brasil);
  • Quarto árbitro: Darío Herrera (Argentina).
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TAGS:
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