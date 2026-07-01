Estados Unidos x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. Os americanos buscam confirmar o favoritismo com Pulisic, enquanto a Bósnia, em sua inédita classificação ao mata-mata, aposta na experiência de Džeko. Uma partida decisiva no estádio da Área da Baía de San Francisco que promete emoção.

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Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, às 21h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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Líderes do Grupo D, os americanos venceram Paraguai e Austrália antes de perderem por 3 a 2 para a Turquia, em uma partida na qual o técnico Mauricio Pochettino preservou titulares. A seleção anfitriã aposta no retorno de Christian Pulisic para confirmar o favoritismo.

Do outro lado, a Bósnia entra em campo embalada por uma classificação inédita ao mata-mata de um Mundial. Terceira colocada do Grupo B, a equipe empatou com o Canadá, foi derrotada pela Suíça e garantiu a vaga com uma vitória por 3 a 1 sobre o Catar. O time dirigido por Sergej Barbarez deve explorar a experiência de Edin Džeko, de 40 anos, e o jogo aéreo da equipe.

Como assistir ao jogo entre Estados Unidos e Bósnia hoje?

Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina vão se enfrentar nesta quarta, 1º de julho, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream e Robinson; Tyler Adams, Tillman, Dest, McKennie e Pulisic; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Malić, Muharemović, Katić e Kolašinac; Bajraktarević, Tahirović, Bašić e Alajbegović; Demirović e Džeko. Técnico: Sergej Barbarez.

Odds para Estados Unidos x Bósnia :

Resultado final

Betano: Estados Unidos (1.44) – Empate (4.55) – Bósnia e Herzegovina (7.50)

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Bet365: Estados Unidos (1.36) – Empate (5.00) – Bósnia e Herzegovina (8.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Raphael Claus (Brasil);



Raphael Claus (Brasil); Assistentes: Danilo Manis (Brasil) e Rodrigo Figueiredo (Brasil);



Danilo Manis (Brasil) e Rodrigo Figueiredo (Brasil); Quarto árbitro: Darío Herrera (Argentina).

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