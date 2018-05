Reprovado em testes na França, Júnior Tavares volta ao São Paulo

O lateral Júnior Tavares foi reprovado nos testes do Rennes, da França, e retornará ao São Paulo. O jogador passou 20 dias em observação em treinos do time francês, mas não agradou a diretoria do clube, que decidiu não comprar o lateral de 21 anos. Caso fosse aprovado no teste, Júnior seria adquirido por mais de 10 milhões de reais (2,5 milhões de euros).

Em nota, o clube francês elogiou o comprometimento e as qualidades de Júnior Tavares, mas anunciou que não irá contar com o jogador neste momento. Os franceses também informaram que os dois clubes decidiram manter contato para o caso de uma negociação futura.

Promovido ao time profissional do São Paulo em 2017, Júnior Tavares disputou um total de 50 jogos oficiais com a camisa do time paulista, sendo 45 na última temporada, quando chegou a ser um dos destaques da equipe. Com retorno garantido, o lateral terá a concorrência de Reinaldo e Edimar.