–

É com muita alegria que apresentamos a segunda edição de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2018/2019, com 200 endereços na versão digital e os campeões em vinte categorias, que foram anunciados em um evento no Espaço Stelata (Buffet Leila Malouf), em Cuiabá, na noite de 26 de abril.

A intenção é que você, leitor, possa acessar essa criteriosa seleção a qualquer hora e lugar e, assim, decidir com segurança qual o melhor destino para tomar um café, saciar aquele desejo de comer um doce, curtir uma música ao vivo ou, quem sabe, celebrar as conquistas da vida em um jantar memorável.

Veja Comer & Beber Cuiabá 2018/2019 Veja Comer & Beber Cuiabá 2018/2019

Outra forma de identificar os estabelecimentos que estão na seleção de VEJA COMER & BEBER é procurar pelo selo vermelho que, desde o ano passado, é conferido a todas as casas que integram nossos guias em diferentes capitais do país. Em algumas delas, o especial existe há mais de duas décadas, o que comprova a assertividade de nosso trabalho. Dele fazem parte visitas anônimas para testar os estabelecimentos, muitas horas de telefone para checar todas as informações e, principalmente, a independência: a redação da revista paga todas as contas de sua equipe e entrega gratuitamente a placa aos campeões.

Todos esses cuidados são necessários para oferecer aos leitores um guia com o que há de melhor, de verdade. Confira, a seguir os vinte campeões de 2018 em Cuiabá:

COMIDINHAS

O melhor baguncinha – Belatto Lanches

A melhor doceria – Baba de Moça

O melhor hambúrguer – Rock Burger

A melhor padaria – Sorella

O melhor salgado – Eulália e Família

O melhor sorvete – Matteo Gelato Criativo

BARES

O melhor boteco – Bar do Jarbas

A melhor caipirinha – Bar do Jarbas

A melhor cozinha de bar – Bar do Jarbas

A melhor música ao vivo – Mundaréo

O melhor bar para ir a dois – Fundo de Quintal

RESTAURANTES

A chef do ano – Ariani Malouf

A melhor carne – Uruguayo Parrilla

O melhor brasileiro/regional – Regionalíssimo

O melhor japonês – Haru Oriental

A melhor peixaria – Lélis Peixaria

A melhor pizzaria – Gato Mia

A melhor receita de bacalhau – Taberna Portuguesa

O melhor variado/contemporâneo – Mahalo

O melhor da Chapada dos Guimarães – Atmã

Como funcionou a votação – Para chegar aos vencedores dos vinte prêmios desta edição, VEJA COMER & BEBER CUIABÁ recrutou 27 moradores de diferentes perfis profissionais. Eles foram distribuídos em três grandes grupos — o primeiro votou na seção Comidinhas, o segundo em Bares e, o terceiro, em Restaurantes. Os jurados escolheram, em ordem decrescente, os três melhores em cada uma das categorias definidas pela redação. Entre elas, o melhor sorvete, a melhor cozinha de bar e a melhor receita de bacalhau da cidade. De posse de todos os rankings dos jurados nas respectivas categorias, a redação atribuiu pontos para cada posição (o primeiro colocado recebeu 5 pontos; o segundo, 4; e o terceiro, 3). A soma deles definiu os três primeiros lugares. Para eliminar os empates, foram adotadas três soluções. O critério inicial foi o número de menções na tabela do júri: ficou à frente o nome lembrado por mais gente. Permanecendo a indefinição, levou-se em conta a posição na tabela – ou seja, o número de vezes em que o local ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Quando a questão continuou sem solução, a equipe de VEJA, apoiada em avaliações in loco, aplicou um voto de Minerva.