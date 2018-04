1. Sorella - Cuiabá zoom_out_map 1 /2 Balcão da Sorella (Ligia Skowronski/VEJASP)

2. Pão de leite, caseiro, fubá e da vovó - Sorella - Cuiaba zoom_out_map 2/2 Os pães da Sorella (Ligia Skowronski/VEJASP)

Localizada na Praça Popular, esta é a segunda padaria do gaúcho Eduardo Goelzer e da catarinense Elaine Port em Cuiabá — daí veio o nome Sorella, que quer dizer irmã em italiano. A “primogênita”, que ficava no centro da cidade, encerrou as atividades, e hoje Elaine administra a casa campeã ao lado do herdeiro, Eduardo Goelzer Filho. Mais de 800 itens de fabricação própria, que, segundo os donos, são feitos sem conservantes nem pré-misturas, compõem o cardápio. Vendidas por quilo, as fornadas liberam diariamente cerca de 1 500 pães franceses (R$ 18,70), além de italianos (R$ 56,62), caseiros (R$ 33,00), de leite (R$ 35,55) e pãezinhos de santo antônio, que lembram bisnagas (R$ 41,78). A varanda, em frente ao vaivém da praça, convida o público a fazer um lanche ali mesmo. São boas pedidas salgados como o italianinho, assado e recheado com presunto e queijo (R$ 56,65 o quilo), e a coxinha de frango, que custa R$ 7,30 a unidade. O café chega coado, no copo americano (R$ 2,10), e expresso (R$ 5,50). A lista de produtos inclui ainda sanduíches e doces, expostos em uma vitrine, caso do bolo de milho (R$ 37,00 o quilo) e do pastel de belém (R$ 6,00 a unidade). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 417, Popular, ☎ 3623-3192 e 99946-2332 (57 lugares). 6h/20h30 (sáb. até 19h30; dom. até 12h). Aberto em 1994.

Confira os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Padaria América

Moradores do Jardim das Américas há cerca de 35 anos, os sócios Marcelo Silveira e Rômulo Guimarães sentiam falta de uma padaria. Foi assim que, 15 anos atrás, apostaram no empreendimento batizado em homenagem ao bairro. Ali, um dos mais vendidos é o pão integral com castanha-do-pará e uva-passa (R$ 43,30 o quilo), elaborado com fermento natural. O francês com casquinha crocante de provolone (R$ 51,00, o quilo) também está entre os queridinhos. O bufê livre de café da manhã custa R$ 25,90 por pessoa durante a semana e R$ 32,90 aos fins de semana e feriados. Avenida Haiti, 344, Jardim das Américas, 3628-3060 (120 lugares). 6h/22h. Aberto em 2003.

3º lugar: Bakehouse 44

No espaço em que funcionava um antigo depósito de farinha de seu avô, o padeiro Marcelo Oliveira instalou uma charmosa e pequenina padaria. A vitrine da casa exibe os pães rústicos, fermentados naturalmente, entre eles o que leva uva-passa e nozes (R$19,00; 420 gramas). Um hit do local, os croissants são feitos em três versões: simples (R$ 8,00), com chocolate (R$ 10,00) e recheados, a exemplo do que combina mussarela de búfala e tomate (R$ 12,00). Avenida Senador Filinto Müller, 540, Duque de Caxias, 3023-4561 (26 lugares). 7h/20h (sáb. e feriados até 13h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.