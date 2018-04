1. Rock Burger Cuiabá zoom_out_map 1 /3 Hambúrguer Paralamas do Sucesso (Ligia Skowronski/VEJASP)

2. Rock Burger - Cuiába zoom_out_map 2 /3 Salão do Rock Burger (Ligia Skowronski/VEJASP)

3. Hambúrguer Guns’n Roses - Rock Burguer - Cuiaba zoom_out_map 3/3 Hambúrguer Guns’n Roses (Ligia Skowronski/VEJASP)

Os discos de carne suculentos, com 180 gramas e feitos de fraldinha e gordura de picanha, conquistaram o júri de VEJA COMER & BEBER neste ano. Ao deixarem a chapa, eles compõem sanduíches batizados com o nome de bandas de rock. É o caso, por exemplo, do paralamas do sucesso, complementado por queijo da Serra da Canastra, agrião, vinagrete e maionese de manjericão (R$ 27,80), e do guns n’ roses, com mussarela maturada, picles de cebola-roxa, alface, tomate, bacon crocante e maionese de manjericão (R$ 26,00). As receitas são criadas pelo casal de proprietários Selma Zarour e Wilson, que iniciou o negócio em casa — o boca a boca fez a demanda crescer e deu origem ao endereço atual, climatizado e com temática roqueira na decoração. Para anteceder ou acompanhar os lanches, a porção de batata frita com alecrim e alho (R$ 24,00) é a mais pedida pelos clientes. Produzida na cidade, a cerveja Louvada sai nas versões pilsen (R$ 19,00, 600 mililitros) e hop lager (R$ 22,00, 500 mililitros). Uma minicaneca colecionável, com caricaturas de estrelas do rock, preenchida com Steinhaeger e imersa em chope, é brinde para quem opta pelo yellow submarine (R$ 14,90). Rua João Bento, 142, Quilombo, ☎ 99680-5252 (120 lugares). 18h40/23h30. Aberto em 2015.

Confira os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Cozinha dos Fundos

O negócio que teve início acanhado, com o proprietário Márcio Augusto Patrício cozinhando para os amigos, agora tem filiais em São Bernardo do Campo (SP), Salvador (BA) e Sinop (MT). A especialidade são os hambúrgueres, a exemplo do benedito (R$ 28,00), no qual o disco de carne é combinado a o típico furrundu, doce feito de mamão e rapadura, mais farofa de bacon. No sanduíche batizado de labni (R$ 30,00), o recheio reúne o bifão de 180 gramas, coalhada seca e farofa de pistache. Rua Intendente Cézar M. Serva, 423, Boa Esperança, 98111-0405 (120 lugares). 19h/23h. Aberto em 2014.

3º Lugar: Barba, Grelha e Bigode

Dedicado pesquisador das técnicas de churrasco ao estilo americano, Thiago Monteiro empregou sua expertise para criar o cardápio desta hamburgueria. Foi o chef, inclusive, que desenhou o defumador de onde saem os discos preparados com peito bovino. O melt burger (R$ 22,00), por exemplo, é incrementado com queijo cheddar e cebola caramelada, enquanto o bacon jelly (R$ 30,00) reúne geléia à base de bacon produzido na casa, queijo brie e maçã. Vale consultar a carta de cervejas, que tem oferta rotativa e costuma abarcar rótulos artesanais. Avenida Getúlio Vargas, 1385, Quilombo, 99993-0252 (39 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2017.