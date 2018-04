1. Uruguayo Parrilla - Cuiaba zoom_out_map 1 /3 Carré de cordeiro (Ligia Skowronski/VEJASP)

2. Uruguayo Parrilla - Cuiaba zoom_out_map 2 /3 Ojo de bife (Ligia Skowronski/VEJASP)

3. Uruguayo Parrilla - Cuiaba zoom_out_map 3/3 Salão do Uruguayo Parrilla (Ligia Skowronski/VEJASP)

Afora o nome na fachada, dois detalhes dão pistas de que se trata de um endereço inspirado no Uruguai. O salão elegante, com piso de ladrilho hidráulico e acabamento de madeira e cimento queimado, é decorado com fotos do país vizinho. O outro indício é a vistosa parrilla envidraçada, voltada para as mesas externas. No aparato, que na maior parte das vezes é abastecido com lenha, são assados cortes bovinos das raças angus e hereford, com a expertise do churrasqueiro Ronaldo Gonçalves Silva. “Importado” de São Paulo e com passagem pelas renomadas Corrientes 348 e NB Steak, ele prepara, por exemplo, ojo de bife (R$ 68,00 e R$ 119,00, com 300 e 600 gramas), o macio steak uruguaio parrilla (R$ 88,00, 600 gramas) e carré de cordeiro (R$ 78,00). Como acompanhamento, batatas ao murro com orégano, alho e salsinha (R$ 25,00). Feitas na casa, as tradicionais empanadas de carne (R$ 12,00 a unidade) podem anteceder os pedidos principais ao lado de um dos 140 rótulos da carta de vinhos. À frente da adega, com capacidade para 2 000 garrafas, o sommelier Lázaro Bernardes da Silva sugere o tannat uruguaio Ysern Roble 2015 (R$ 96,00). Avenida José Rodrigues do Prado, 39, Santa Rosa, ☎ 2129-2660 (160 lugares). 11h30/0h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Confira também os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Meat’s Grill

A casa, vencedora da categoria na última edição de VEJA Comer & Beber, aposta na parrilla para preparar carnes assadas com precisão. Inclinadas, as canaletas da grelha impedem que a gordura da carne pingue sobre a brasa e levante labaredas. Com serviço à la carte, a preferência dos clientes costuma recair sobre a picanha (R$ 120,00 para duas pessoas) e o bife de chorizo (R$ 109,00 para duas pessoas), ambos acompanhados por salada, mandioca cozida, arroz com brócolis, farofa de bacon e vinagrete. À parte podem vir guarnições como a porção de polenta frita (R$ 22,00). Para beber, há cervejas Heineken (R$ 8,50 a long neck) e Louvada (18,90; 600 mililitros). Avenida Mato Grosso, 422, Centro Norte, 3624-6060. 11h/14h30. 76 lugares. Aberto em 2004. $$

3º lugar: Grand Toro Steakhouse

Subvertendo o sistema da maioria das churrascarias, o almoço desta casa sugere um rodízio de acompanhamentos. O cliente escolhe uma carne, a exemplo da picanha (R$ 49,00) e do t-bone (R$ 69,00), e se serve à vontade de mais de vinte guarnições, entre elas o risoto de parmesão, a farofa de figo com bacon e a berinjela à parmigiana. Quem chega para o jantar pode optar pelo rodízio de mini-hambúrguer (R$ 29,90), que é mais caro às sextas e sábados (R$ 39,90) quando também inclui cortes como maminha e fraldinha. Todos os dias, entre 18h e 20h, o chope Louvada pilsen tem preço de happy hour (R$ 5,90; 340 mililitros). Rua Senador Vilas Bôas, 60 (Praça Popular, 315), Goiabeiras, 99681-0303 (220 lugares). 11h/14h30 e 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$