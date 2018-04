1. mulatinha - Baba de Moça - Cuiaba zoom_out_map 1 /3 Torta Mulatinha (Ligia Skowronski//VEJASP)

2. Quatro leites de morango - Baba de Moça zoom_out_map 2 /3 Bolo quatro leites de morango (Ligia Skowronski/VEJASP)

3. Baba de Moça - Cuiaba zoom_out_map 3/3 Balcão da doceria Baba de Moça (Ligia Skowronski/VEJASP)

O sucesso da marca, bicampeã na categoria, é comprovado pelos planos de expansão previstos para 2018: até o fim do ano, a proprietária Maria Cristina Sauer e o filho, Fernando, planejam transferir a fábrica para um endereço maior e inaugurar a sétima loja da rede. Em todas as unidades, são a preferência dos clientes as mais de quarenta receitas de torta. Entre as novidades está a de café, com massa de chocolate, recheio de creme de café, suspiro e creme de castanha e cobertura de musse de café. Custa R$ 65,00 o quilo, o mesmo preço da também estreante nhá benta, que sobrepõe camadas de massa de chocolate, marshmallow e brigadeiro, com cobertura de brigadeiro. Avenida Senador Filinto Müller, 202, Popular, 3321-9001 (40 lugares). 10h/19h (sáb. a partir das 9h; fecha dom.); Shoppings Pantanal, Goiabeiras, Várzea Grande e Três Américas. 10h/22h (dom. a partir das 11h). Aberto em 1994.

Confira os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Maria Gracinha Delicadezas Açucaradas

Quando começou a empreender, Denise Arruda vendia suas guloseimas de porta em porta e, algum tempo depois, apostou em uma food bike. Não demorou para que o confeiteira abrisse sua primeira loja, onde oferece diversas versões de brigadeiro. Em homenagem ao paladar cuiabano, o doce pode vir preenchido com o tradicional furrundu, de mamão e rapadura (R$ 5,00 a unidade). Preparado com chocolate belga, o brigadeiro também recheia o bolo de cenoura (R$ 9,00 a fatia), outro sucesso da casa. Goiabeiras Shopping, 99988-2445 (16 lugares). 10h/22h (dom. e feriados, 14h/20h ) . Aberto em 2017.

3º lugar: Magrello

Um dos endereços tradicionais da cidade funciona sob a batuta de Maria Beatriz Albert há 25 anos. Especialidade da casa, as tortas de pão de ló com duas camadas de recheio são preparadas em diversos sabores, entre eles paçoquinha, bolacha Oreo, morango com leite condensado e leite Ninho com Nutella (R$ 79,90 o quilo de cada uma). Sucesso entre as pedidas salgadas, o magrello dog (R$ 19,90) consiste em um cachorro-quente prensado recheado com salsicha, frango desfiado, tomate e batata palha. Avenida Senador Filinto Müller, 440, Duque de Caxias, 3623-0959 (30 pessoas). 8h/19h (fecha dom.). Aberto em 1993.