1. Belatto Lanches zoom_out_map 1/1 X-Bagunça e Baguncinha com hambúrguer artesanal (Ligia Skowronski/VEJASP)

Dizem por aí que o x-bagunça surgiu na década de 70, no carrinho de lanches de Ali Arfux, o atual proprietário da Máfia Pizzaria. A pedido de um cliente, que queria um sanduíche diferente, ele colocou, entre duas fatias de pão, hambúrguer, salsicha, bacon, queijo, presunto, ovo, alface, tomate e maionese. Verdade ou lenda, o fato é que o x-bagunça e sua versão menor, o baguncinha, passaram a ser replicados em todos os carrinhos da capital, inclusive no do catarinense Sandro Belatto. Em 2016, sua marca ganhou endereço próprio, no qual chegam a ser preparados 450 sandubas por dia. Por R$ 12,50, o x-bagunça da casa reúne hambúrguer industrializado, salsicha, mussarela, presunto, ovo, bacon, alface-americana e tomate. A versão com hambúrguer caseiro de 120 gramas sai a R$ 17,00. No baguncinha, os valores vão para R$ 9,50, com o disco de carne industrializado, e R$ 14,00, com o caseiro. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 800A, Centro Norte, 99683-8193 (116 lugares). 18h/1h (qui. a sáb. até 3h). Aberto em 2000.

Confira os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Chefão Lanches

A marca conta com um endereço fixo e um carrinho, ambos na Avenida do CPA. Em ambos, cobra-se o mesmo preço pelo baguncinha, que reúne hambúrguer, salsicha, ovo, presunto, mussarela, alface e tomate (R$ 9,00). Por mais R$ 1,00, o lanche ganha um disco extra de carne. Também é bastante solicitado o x-filé, com filé-mignon ou de frango no lugar do hambúrguer e os mesmos ingredientes (R$ 15,00). Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1921, Bosque da Saúde, 3358-4148 (80 lugares). 17h30/5h30. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, s/nº, Bosque da Saúde, 3358-4148 (48 lugares). 17h30/5h30. Aberto em 1996.

3º lugar: Jacaré Lanches

Um dos muitos food trucks da Avenida do CPA, a marca se orgulha por oferecer, sem custo, três tipos de maionese para acompanhar os lanches: temperada, de alho e de pimenta. Intitulado jacaré bagunça, o baguncinha da casa reúne hambúrguer, salsicha, ovo, bacon, catupiry, mussarela, presunto, alface e tomate (R$ 12,00). Na versão combo, com batata frita e uma lata de refrigerante, o sanduíche sai por R$ 17,00. Os mesmos ingredientes, exceto presunto, compõem o jacaré filé bagunça (R$ 16,50), que leva filé-mignon no lugar do hambúrguer. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, altura do nº 1530, Bosque da Saúde, 98156-8866 (60 lugares). 19h/2h (sex. a dom. até 5h; fecha seg.). Aberto em 2010.