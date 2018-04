1. ambiente música ao vivo mundaréu zoom_out_map 1 /6 Mundaréo: melhor bar com música ao vivo de Cuiabá (Lucas Ninno/VEJASP)

2. cupim rosado mundaréu cuiabá zoom_out_map 2 /6 O cupim rosado: defumado na casa com tempero à base de sal e ervas, geleia de pimenta e mandioca frita (Lucas Ninno/VEJASP)

3. Ambiente mundaéu cuiabá zoom_out_map 3 /6 Mundaréo: mesas ao ar livre (Lucas Ninno/VEJASP)

4. pastel de salmão grelhado mundaréu cuiabá zoom_out_map 4 /6 Mundaréo: pastel de salmão grelhado com dez unidades por R$ 32,00 (Lucas Ninno/VEJASP)

5. filé mundaréu bar mundaréu cuiabá zoom_out_map 5 /6 A porção de filé mundaréo: R$ 45,00, para dividir em dois

6. ambiente mundaréu cuiabá zoom_out_map 6/6 Mundaréo: mais um ângulo do ambiente (Lucas Ninno/VEJASP)

Premiada na categoria pela segunda vez, a casa mantém uma programação eclética, que passeia por MPB, rock, R&B, além de outros ritmos internacionais — a exceção fica para a música sertaneja. Para curtir o som, que começa por volta das 20h às terças, quartas e domingos e das 21h de quinta a sábado, a clientela se acomoda na área externa avarandada, com parte das mesas disposta sob uma frondosa árvore. Quem faz a curadoria musical são os proprietários Adston Arantes, o Júnior, e Marcos César Monterozorio, que, muitas vezes, acabam se tornando amigos dos artistas. A propósito, algumas atrações fixas batizam drinques da carta. É o caso do cantor Tom Wagner, cuja homenagem etílica leva vodca, suco de laranja, gengibre e açúcar mascavo (R$ 22,00). Para quem prefere cerveja, o cardápio lista 1500 Puro Malte (R$ 9,50), Estrella Galicia (R$ 11,00) e Itaipava Premium (R$ 10,50). Na relação de comes, há pratos de inspiração asiática, como o combinado de dezenove peças de sushi e sashimi (R$ 57,00) e o tay chicken, frango frito com tempero tailandês à base de mel, pimenta e gergelim (R$ 40,00). Rua Doutor Lima Avelino, 192, Jardim Primavera, 3365-5143 (200 lugares). 18h/1h (qui. a sáb. 17h30/2h30; fecha seg.). Couvert artístico: R$ 8,00. Aberto em 2013.

Confira os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Ditado Popular

As mesas da casa costumam encher de gente à procura do combo de churrasco (R$ 64,90, serve quatro pessoas), que integra costela suína e bovina, cupim na mostarda, batata frita, mandioca e anéis de cebola fritos. Para petiscar, há opções triviais, caso das iscas de pintado (R$ 52,90), e inusitadas, a exemplo do jacaré à milanesa (R$ 64,90). A caldereta de chope Brahma (R$ 8,90) e a cerveja Original (R$ 12,50; 600 mililitros) podem ladear os comes, assim como a tradicional caipirinha (R$ 16,90), hit do bar. Rua Senador Vilas Boas, 86, Praça Popular, Popular, 4141-3655 (300 lugares). 17h/2h (sex. e sáb. até 4h; dom. até 1h). Aberto em 2008.

3º lugar: Bar do Jarbas

O sucesso das festas e churrascos que promovia em casa levou Jarbas do Nascimento a abrir um bar no terreno ao lado e, de quebra, cursar uma faculdade de gastronomia para aprimorar suas habilidades culinárias. Nesta edição, além de ser apontado como o melhor boteco da cidade, o negócio que ele comanda com os sócios Ronan Peron e Giba Borges ganhou outros dois troféus. O de melhor cozinha é também mérito de Jarbas, responsável por quitutes como o pastel cuiabano (R$ 33,00, quinze unidades), recheado de carne moída, ovo cozido, azeitona e cheiro-verde. Mais reforçado, o revirado cuiabano, escoltado por arroz, ovo frito, farofa e salada de repolho, custa R$ 43,00, em porção para dois. Às terças, boa parte das receitas do menu entra no rodízio de comidinhas de boteco servido das 19h às 22h por R$ 23,90. Já a caipirinha vitoriosa sai das mãos do barman Fábio Cançado. A clássica, de limão e cachaça, deixa o balcão por R$ 13,00. Os predicados deste boteco de respeito se completam com a programação de música ao vivo, que inclui uma roda de samba nas tardes de sábado. Rua Desembargador Alírio Figueiredo, 190, Dom Aquino, 99969-7973 (180 lugares). 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 16h/22h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.