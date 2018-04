1. chipa - Eulália e Família - Cuiaba zoom_out_map 1 /3 Chipa, o tradicional biscoito paraguaio (Ligia Skowronski/VEJASP)

2. Eulália e Família - Cuiaba zoom_out_map 2 /3 Salão do Eulália e Família (Ligia Skowronski/VEJASP)

3. bolinho de queijo - Eulália e Família - Cuiaba zoom_out_map 3/3 Bolinho de queijo (Ligia Skowronski/VEJASP)

A matriarca Eulália da Silva Soares, que há seis décadas deu início ao negócio, comanda a equipe composta de alguns de seus oito filhos e 21 netos na produção dos quitutes. O trabalho começa às 3 e meia da madrugada, dia sim, dia não. Item mais famoso do lugar, o bolinho de arroz, premiado pelo júri de VEJA COMER & BEBER em 2017, divide a atenção com mais dois salgados, igualmente saborosos e razão do novo troféu da casa: o bolo de queijo e a chipa. A combinação de polvilho com queijo, base para as duas receitas, chega pré-elaborada e recebe o crivo da matriarca antes de ser misturada a outros ingredientes, como ovo, leite e manteiga. Assim como o bolinho de arroz, eles são assados em forno a lenha e vendidos a R$ 3,00 a unidade. Para prová-los, a clientela se acomoda em mesas de plástico e parece não se importar com o calor que emana dos fornos. Café, chá e chocolate quente, servidos em garrafa térmica, acompanham a refeição por mais R$ 3,00 e podem ser consumidos à vontade. Rua Professor João Félix, 470, Lixeira, 3624-5653 (100 lugares). Ter. e qui. 5h30/10h; sáb., dom. e feriados até 11h. Fecha seg., qua. e sex. Aberto em 1958.

Confira os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Bolo de Arroz e Cia

O carro-chefe desta casa, como o nome já anuncia, é o tradicional bolo de arroz (R$ 3,00). De acordo com a receita da proprietária, Patricia Toledo, a guloseima é preparada com angu de mandioca levemente adocicado, arroz e coco ralado. Na versão salgada, o preparo também leva queijo e o quitute pode ser assado (R$ 3,00) ou frito (R$ 5,00). Para acompanhar a xícara de café coado (R$ 3,00) faz sucesso o bolo de polvilho frito (R$ 5,00).Avenida São Sebastião, 2453 (Aeroporto Marechal Rondon), 3321-1872. (20 lugares). 7h/20h (sáb. e dom. até 12h). Mais um endereço. Aberto em 2000.

3º lugar: Padaria Panfrigo

As receitas da família do casal Mônica e Laucídio Gomes são o segredo do sucesso da Panfrigo, que completa 37 anos. Para valorizar as raízes cuiabanas, o cardápio reúne bolo de arroz (R$ 2,00) e diversas compotas (R$ 28,00; 280 gramas), como a de caju, de abóbora, de limão e de figo. O tradicional pão francês (R$ 15,00 o quilo) é usado no sanduíche de mortadela (R$ 3,80). Outro lanche é montado no pão de batata e reúne frango defumado, uva-passa, maionese e requeijão (R$ 4,50). Avenida Tenente Coronel Duarte, 36, Centro Norte, 3321-9073 (26 lugares). 6h/20h (dom. e feriados até 14h). Aberto em 1981.