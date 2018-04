1. Matteo Gelato Criativo 006 zoom_out_map 1 /2 Flor de morango (leite com geleia artesanal de morango) e Nero (sorbet de chocolate amargo) (Ligia Skowronski/VEJASP)

2. Matteo Gelato Criativo 004 zoom_out_map 2/2 Sorbet de morango com chá de hibisco e flor de morango (Ligia Skowronski/VEJASP)

Aninhada em uma charmosa galeria na Rua 24 de Outubro, a sorveteria de Allan Dias Velasque pode ser considerada um oásis, sobretudo no verão. Ajudam a aplacar o calor as mesas à sombra de uma árvore, o pequeno salão climatizado e, principalmente, os sorvetes. Para chegarem à receita campeã, Velasque e alguns de seus funcionários estudaram na Itália e em São Paulo. A casa serve doze sabores de terça a quinta e dezoito de sexta a domingo — como a oferta não é fixa e o preparo é diário, uma lousa sobre o freezer exibe as opções do dia. Combinações criativas como a de morango com chá de hibisco dividem espaço com hits, caso do paçoquinha, e com o sorbetto, que não leva leite nem açúcar. Qualquer versão custa R$ 8,00, com uma bola, e R$ 12,00, com duas. Rua 24 de Outubro, 566, Centro Norte, ☎ 99608-8420 (72 lugares). 14h/22h (fecha seg.). Aberto em 2017.

Confira os segundo e terceiro colocados:

2º lugar: Nevaska

Os sorvetes de produção própria costumam sair na casquinha (R$ 6,00) e no cascão (R$ 8,00), este podendo conter até dois sabores. Se a forma de servir remete às sorveterias mais tradicionais, as receitas que preenchem as cubas vão além das triviais, podendo combinar, por exemplo, maçã com pimenta ou levar frutas regionais, caso do pequi. Para uma pedida menos calórica, a versão batizada de suco verde é elaborada com laranja, maracujá, couve, limão e açúcar, sem adição de gordura. Rua Barão de Melgaço, 2169, Centro Sul, 3622-1550 (66 lugares). 13h/23h (sáb. e dom. a partir das 14h). Várzea Grande Shopping, 10h/22h. Aberto em 2001.

3º lugar: Delos Gelateria

Revezam-se na vitrine refrigerada 110 receitas de sorvete, cobradas de acordo com o peso (R$ 86,50 o quilo). Entre as novidades deste ano está o de pistache rústico, que apresenta sabor suave e coloração mais clara por não ter adição de corantes artificiais. Na lista de queridinhos da clientela constam os gelados de chocolate belga, de capim-santo, de castanha-do-pará e de framboesa, todos produzidos com açúcar orgânico. Também costumam figurar versões à base de água, em sabores como laranja e maracujá. Shopping Goiabeiras, 3054-2264. 10h/22h (dom. e feriados a partir das 11h). Aberto em 2013.