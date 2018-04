Messi chegou a seu milésimo gol? Para jornal catalão, sim

Lionel Messi alcançou a uma marca importante ao marcar três gols na vitória por 4 a 2 do Barcelona sobre o La Coruña, neste domingo, no jogo que valeu ao clube catalão seu 25º título do Campeonato Espanhol. Segundo contas realizadas pelo diário Mundo Deportivo, o argentino chegou a 1.000 gols marcados, ao balanças as redes no Riazor. O levantamento, no entanto, considera todos os gols registrados do argentino, desde as categorias infantis do Newells’s Old Boys. Em jogos oficiais, Messi ainda está bem distante do feito de Pelé e Romário: tem 611 gols.

O jornal catalão disse ter levantado todos os gols de Messi desde seus primeiros registros no Newell’s Old Boys, em 1994, quando tinha de seis para sete anos e foi federado pela Associação Rosarina de Futebol. Na equipe argentina, onde atuou até os 12 anos, Messi fez 234 gols em 176 jogos. Também foram contabilizados gols pela base do Barcelona e amistosos pelo clube e pela seleção argentina (apenas jogos festivos ficaram de fora).

Messi lidera a disputa pelo Chuteira de Ouro de 2018, que leva em conta os gols marcados nas liga europeias: ele tem 32 gols, contra 31 de Mohamed Salah, do Liverpool, que tem 31 na liga inglesa. Somando todas as competições, Messi tem 43 gols em 51 partidas nesta temporada. Na carreira, são 611 gols em 757 jogos oficiais, uma média de 0,8 por partida. Para chegar ao milésimo gol oficial de sua carreira profissional, restam 389 gols ao jogador de 30 anos; confira projeção feita por VEJA/PLACAR sobre quando Messi e Cristiano Ronaldo devem alcançar a marca.