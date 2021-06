Holanda vê De Ligt ser expulso e é eliminada para República Checa na Euro

A zebra passeou pela primeira vez nas oitavas de final da Eurocopa. Neste domingo, 27, em Budapeste, a República Checa derrotou a Holanda por 2 a 0 e segue na competição. A seleção checa contou com a expulsão do zagueiro holandês Matthijs de Ligt, aos 9 minutos do segundo tempo, e, na etapa final, marcou com Tomas Holes e Patrik Schick.

Agora, a República Checa encara a Dinamarca, que goleou o País de Gales nas oitavas, pelas quartas de final, que acontece no próximo sábado, 3, no Azerbaijão, às 13h (de Brasília).

A seleção holandesa controlava a partida, quando, aos 9 minutos da etapa final, Matthijs de Ligt foi expulso. O zagueiro parou a bola com a mão para evitar um ataque de Patrik Schick. Em um primeiro momento, o árbitro deu um cartão amarelo, mas, depois de consulta ao VAR, ele viu que o defensor era o último homem de defesa da Holanda e o expulsou.

Com um a mais, a seleção checa abriu o placar, aos 22 minutos do segundo tempo. Após uma bola levantada na área, Tomas Kalas ajeitou de cabeça para Tomas Holes, que testou para o fundo da rede.

A República Checa ampliou aos 34 minutos da segunda etapa. Em falha da defesa holandesa, Tomas Holes disparou com liberdade pela esquerda, invadiu a área e rolou para Patrik Schick, que teve apenas o trabalho de empurrar para a meta.