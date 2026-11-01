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Sem poder beber álcool, Kimi Antonelli tem solução curiosa para pódio

Piloto está prestes a se tornar o mais jovem campeão do mundo na Fórmula 1, neste domingo, 1, no GP de Austin

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 09h00
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli (Joe Portlock/Getty Images)
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Sem poder beber álcool, Kimi Antonelli tem solução curiosa para pódio Priorize VEJA no Google

Prestes a se tornar o mais jovem piloto de Fórmula 1 campeão do mundo, Kimi Antonelli, 20 anos, renova a geração de nomes do automobilismo e imprime adaptações a suas vitórias, como a que se espera que seja neste domingo, 1, no GP de Austin, Estados Unidos. É que a famosa comemoração com direito a banho de champanhe no pódio não pode ser realizada como nos moldes tradicionais. No país, apenas maiores de 21 anos são autorizados a ingerir bebida alcóolicas. A solução é adaptar a garrafa com um espumante “fictício”, uma água saborizada com gás.

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Outro assunto que desperta atenção sobre o italiano é sua vida amorosa. Um dos solteiros mais cobiçados da Europa, o piloto da Mercedes levou um fora de Eliska Babickova, sua namorada de longa data, em fevereiro e, dizem, foi o que fez focar de vez no trabalho. “Minha mentalidade é: sempre que entro na pista, quero estar no topo e tentar vencer o máximo possível”, disse Kimi, disposto para muito mais.

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