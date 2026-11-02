Jogos de hoje, segunda-feira, 2 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Bragantino x Santos, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; Newcastle, Atalanta e Benfica jogam na Europa
A segunda-feira, 2 de novembro de 2026, feriado de Finados, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Red Bull Bragantino x Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a principal atração nacional. Na Europa, Newcastle x Everton, Atalanta x Parma e Benfica x Alverca estão entre os principais confrontos do dia.
A programação internacional começa às 10h45, com Pakhtakor x Al Nassr, pela Champions League da Ásia. Mais tarde, às 15h15, Al Gharafa x Al Qadsiah movimenta a competição continental, reunindo equipes que buscam pontos importantes na fase de liga.
Na Itália, Sassuolo x Fiorentina abre a programação da Serie A às 14h30. Mais tarde, às 16h45, Atalanta x Parma encerra os jogos do Campeonato Italiano.
Na França, Lorient x Brest se enfrentam às 16h45, pela Ligue 1. A partida foi transferida para segunda-feira e coloca frente a frente dois clubes da região da Bretanha, em mais um confronto importante do Campeonato Francês.
Na Inglaterra, Newcastle x Everton, às 17h, encerra a rodada da Premier League. No mesmo horário, Deportivo La Coruña x Osasuna movimenta o Campeonato Espanhol.
No Campeonato Português, Benfica e Alverca se enfrentam às 17h15.
No futebol brasileiro, a Série B apresenta três partidas pela 36ª rodada. Às 16h, Fortaleza x Atlético-GO abre a programação. Mais tarde, Athletic Club x Ceará, às 18h, e Goiás x CRB, às 20h30, completam os confrontos da segunda divisão.
Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino x Santos se enfrentam às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Confira os principais jogos desta segunda-feira, 2 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League da Ásia
- 10h45 – Pakhtakor x Al Nassr – ESPN 4 e Disney+
- 15h15 – Al Gharafa x Al Qadsiah – Disney+
Campeonato Italiano
- 14h30 – Sassuolo x Fiorentina – Disney+
- 16h45 – Atalanta x Parma – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 16h45 – Lorient x Brest – CazéTV
Premier League
- 17h00 – Newcastle x Everton – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h00 – Deportivo La Coruña x Osasuna – CazéTV
Campeonato Português
- 17h15 – Benfica x Alverca – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h00 – Defensa y Justicia x Independiente – ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Fortaleza x Atlético-GO – Disney+
- 18h00 – Athletic Club x Ceará – ESPN, Xsports, SportyNet e Disney+
- 20h30 – Goiás x CRB – Xsports, SportyNet e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Red Bull Bragantino x Santos – SporTV e Premiere