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Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 2 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Bragantino x Santos, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; Newcastle, Atalanta e Benfica jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 06h00
BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: General view of the Estadio Cicero de Souza Marque before the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, vai ser o palco da partida entre Bragantino e Santos hoje (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda-feira, 2 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A segunda-feira, 2 de novembro de 2026, feriado de Finados, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Red Bull Bragantino x Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a principal atração nacional. Na Europa, Newcastle x Everton, Atalanta x Parma e Benfica x Alverca estão entre os principais confrontos do dia.

A programação internacional começa às 10h45, com Pakhtakor x Al Nassr, pela Champions League da Ásia. Mais tarde, às 15h15, Al Gharafa x Al Qadsiah movimenta a competição continental, reunindo equipes que buscam pontos importantes na fase de liga.

Na Itália, Sassuolo x Fiorentina abre a programação da Serie A às 14h30. Mais tarde, às 16h45, Atalanta x Parma encerra os jogos do Campeonato Italiano.

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Na França, Lorient x Brest se enfrentam às 16h45, pela Ligue 1. A partida foi transferida para segunda-feira e coloca frente a frente dois clubes da região da Bretanha, em mais um confronto importante do Campeonato Francês.

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Na Inglaterra, Newcastle x Everton, às 17h, encerra a rodada da Premier League. No mesmo horário, Deportivo La Coruña x Osasuna movimenta o Campeonato Espanhol.

No Campeonato Português, Benfica e Alverca se enfrentam às 17h15.

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No futebol brasileiro, a Série B apresenta três partidas pela 36ª rodada. Às 16h, Fortaleza x Atlético-GO abre a programação. Mais tarde, Athletic Club x Ceará, às 18h, e Goiás x CRB, às 20h30, completam os confrontos da segunda divisão.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino x Santos se enfrentam às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. 

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Confira os principais jogos desta segunda-feira, 2 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League da Ásia

  • 10h45 – Pakhtakor x Al Nassr – ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 – Al Gharafa x Al Qadsiah – Disney+
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Campeonato Italiano

  • 14h30 – Sassuolo x Fiorentina – Disney+
  • 16h45 – Atalanta x Parma – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Francês – Ligue 1

  • 16h45 – Lorient x Brest – CazéTV
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    Premier League

    • 17h00 – Newcastle x Everton – ESPN 4 e Disney+

    Campeonato Espanhol

    • 17h00 – Deportivo La Coruña x Osasuna – CazéTV

    Campeonato Português

    • 17h15 – Benfica x Alverca – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+ 

    Campeonato Argentino

    • 19h00 – Defensa y Justicia x Independiente – ESPN 4 e Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 16h00 – Fortaleza x Atlético-GO – Disney+
    • 18h00 – Athletic Club x Ceará – ESPN, Xsports, SportyNet e Disney+
    • 20h30 – Goiás x CRB – Xsports, SportyNet e Disney+

    Campeonato Brasileiro

    • 20h00 – Red Bull Bragantino x Santos – SporTV e Premiere
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    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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