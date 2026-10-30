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Esporte

Novo atacante do Real Madrid ameaça posição de Vini Jr., diz imprensa espanhola

Bom desempenho de Yan Diomande ligou um sinal de alerta no estafe do camisa 7

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 16h37 | Atualizado em 30 out 2026, 17h13
Dois jogadores de futebol, um com a camisa 7 e outro com dreadlocks, se cumprimentam no campo enquanto um árbitro levanta a placa de substituição e um homem de terno observa.
Vini Jr. e Yan Diomande (Angel Martinez - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Passando por um momento difícil no Real Madrid, o atacante Vini Jr. pode estar com sua posição na equipe ameaçada, já que um concorrente vem ganhando destaque. Informações da imprensa espanhola apontam que a ascensão de Yan Diomande como peça importante na equipe de José Mourinho aumenta a pressão para que o camisa 7 recupere seu melhor futebol o quanto antes.

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O brasileiro está enfrentando uma suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol desde o dia 10 de outubro, quando foi expulso por puxar o cabelo do zagueiro Nathan Saliba, do Villarreal. A ausência foi aproveitada por Diomande, que marcou 2 gols e deu 1 assistência desde o incidente, mostrando-se como uma opção confiável para a ponta-esquerda da equipe.

De acordo com o jornalista espanhol Mario Cortegana, o cenário tem provocado reações em Vini Jr. e seu estafe, que entendem ser necessário um trabalho pesado para retomar a confiança do jogador. Em 2025-26, o atacante só marcou 1 gol em todas as competições, uma queda de rendimento assustadora para uma peça-chave dos Blancos, que costuma entregar mais de 20 gols por temporada.

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