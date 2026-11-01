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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 1º de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, são os destaques do dia. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 1 nov 2026, 09h43
SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 10: General view of the Allianz Parque before the Brasileirao 2025 match between Palmeiras and Ceara on August 10, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, domingo, 1º de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O domingo, 1º de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG, pelas semifinais da Copa do Brasil, são os principais destaques nacionais. Na Europa, Liverpool x Arsenal, Juventus x Napoli e Racing Santander x Real Madrid estão entre os confrontos mais aguardados do dia.

A programação internacional começa às 8h30, com Como x Venezia, pelo Campeonato Italiano. Às 11h, Lazio x Cagliari e Frosinone x Torino dão sequência à rodada. Mais tarde, Lecce x Genoa, às 14h, e Juventus x Napoli, às 16h45, completam os jogos da Serie A.

Às 10h, Trabzonspor x Gaziantep movimenta a décima rodada da Süper Lig, no Papara Park.

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Na Espanha, Getafe x Sevilla abre a programação da LaLiga às 10h. Às 12h15, Racing Santander x Real Madrid é o principal destaque da competição, enquanto Elche x Valencia acontece às 14h30. Mais tarde, às 17h, Athletic Bilbao x Real Sociedad protagoniza o clássico basco.

Na Inglaterra, Liverpool x Arsenal, às 13h30, é a principal atração da Premier League. O confronto acontece em Anfield e reúne duas das maiores forças do futebol inglês, em uma partida que pode influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições do campeonato.

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Na Alemanha, Union Berlin x Colônia, às 11h30, e Eintracht Frankfurt x Hamburgo, às 13h30, movimentam a Bundesliga. Na França, Strasbourg x Auxerre, Paris FC x Monaco e Olympique de Marseille x Toulouse estão entre os confrontos da Ligue 1.

Na Argentina, Boca Juniors x River Plate protagonizam o tradicional Superclássico às 15h, na Bombonera, em Buenos Aires.

No futebol brasileiro, a Série B apresenta três partidas pela 36ª rodada. Às 16h, Londrina x América-MG abre a programação, enquanto Cuiabá x São Bernardo e Novorizontino x Operário-PR, ambos às 18h30, completam os jogos da segunda divisão.

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Pela semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras x Vasco se enfrentam às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo. O confronto abre a disputa por uma vaga na final, com o Palmeiras tentando aproveitar o mando de campo e o Vasco buscando um resultado positivo antes da decisão no Rio de Janeiro.

Mais tarde, às 18h30, Grêmio x Atlético-MG movimenta a Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As equipes disputam o primeiro jogo da semifinal, em um confronto que reúne dois clubes tradicionais do futebol brasileiro e encerra a programação nacional do domingo.

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Confira os principais jogos deste domingo, 1º de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

  • 08h30 – Como x Venezia – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Lazio x Cagliari – Sportynet e Disney+
  • 11h00 – Frosinone x Torino – Disney+
  • 14h00 – Lecce x Genoa – Disney+
  • 16h45 – Juventus x Napoli – CazéTV e Disney+

Campeonato Turco

  • 10h00 Trabzonspor x Gaziantep – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h00 – Getafe x Sevilla – CazéTV
  • 12h15 – Racing Santander x Real Madrid – CazéTV
  • 14h30 – Elche x Valencia – CazéTV
  • 17h00 – Athletic Bilbao x Real Sociedad – CazéTV
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    Campeonato Alemão

    • 11h30 – Union Berlin x Colônia – Canal GOAT
    • 13h30 – Eintracht Frankfurt x Hamburgo – Sportynet

    Campeonato Francês – Ligue 1

    • 11h00 – Strasbourg x Auxerre – CazéTV
    • 13h15 – Paris FC x Monaco – CazéTV
    • 16h45 – Olympique de Marseille x Toulouse – CazéTV

      Premier League

      • 13h30 – Liverpool x Arsenal – ESPN e Disney+

      Campeonato Argentino

      • 15h00 Boca Juniors x River Plate ESPN 3 e Disney+

      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Campeonato Brasileiro – Série B

      • 16h00 – Londrina x América-MG – Disney+
      • 18h30 – Cuiabá x São Bernardo – Disney+
      • 18h30 – Novorizontino x Operário-PR – ESPN e Disney+

      Copa do Brasil – Semifinais (jogos de ida)

      • 16h00 – Palmeiras x Vasco – Globo, ge tv, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
      • 18h30 – Grêmio x Atlético-MG – SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
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      TAGS:
      Copa do Brasil
      Futebol: onde assistir
      Redação Digital
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