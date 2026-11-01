Grêmio x Atlético-MG na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

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Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida, que vale vaga na final e na próxima Libertadores, acontece na Arena do Grêmio. Ambas as equipes chegam embaladas e prometem um confronto emocionante na busca pelo título nacional.

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O Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo, 1º de novembro, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Além da vaga na final, o vencedor do confronto terá presença garantida na próxima Copa Libertadores, o que aumenta a importância da disputa para os dois clubes.

Comandado por Renato Portaluppi, o Grêmio chega às semifinais após eliminar o Internacional nas quartas de final, com uma vitória por 3 a 1 no placar agregado. O clube gaúcho vive uma reta final de temporada marcada pela necessidade de conciliar a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro com o sonho de conquistar mais um título nacional.

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Do outro lado, o Atlético-MG chega às semifinais após eliminar o Cruzeiro, com um triunfo por 3 a 2 no placar agregado, incluindo uma vitória de virada por 2 a 1 na Arena MRV. Sob o comando de Eduardo Domínguez, o Galo tenta transformar a boa campanha na Copa do Brasil em mais uma oportunidade de disputar um título nacional. A equipe também está classificada para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. Para o confronto em Porto Alegre, o treinador precisa administrar os problemas físicos do elenco, especialmente as situações de Everson e Fred, que estão em recuperação, enquanto Ruan Tressoldi e Mateo Cassierra aparecem entre os desfalques.

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O confronto de volta está marcado para o próximo sábado, 7 de novembro, às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Onde assistir?

A partida entre Grêmio e Atlético-MG terá transmissão ao vivo do SporTV, do Amazon Prime Video e do Premiere. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Villasanti, Noriega e Marlon; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Alexsander; Victor Hugo, Bernard e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Equipe de arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Bruno Boschilia (PR);

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Bruno Boschilia (PR); Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA); VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);

Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN); Assistentes de VAR: Flavio Gomes Barroca (RN) e Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).