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Grêmio x Atlético-MG na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 1º de novembro, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 12h00
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vai ser o palco da partida entre Grêmio e Montevideo City Torque nesta terça, 26
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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O Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo, de novembro, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Além da vaga na final, o vencedor do confronto terá presença garantida na próxima Copa Libertadores, o que aumenta a importância da disputa para os dois clubes.

Comandado por Renato Portaluppi, o Grêmio chega às semifinais após eliminar o Internacional nas quartas de final, com uma vitória por 3 a 1 no placar agregado. O clube gaúcho vive uma reta final de temporada marcada pela necessidade de conciliar a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro com o sonho de conquistar mais um título nacional. 

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Do outro lado, o Atlético-MG chega às semifinais após eliminar o Cruzeiro, com um triunfo por 3 a 2 no placar agregado, incluindo uma vitória de virada por 2 a 1 na Arena MRV. Sob o comando de Eduardo Domínguez, o Galo tenta transformar a boa campanha na Copa do Brasil em mais uma oportunidade de disputar um título nacional. A equipe também está classificada para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. Para o confronto em Porto Alegre, o treinador precisa administrar os problemas físicos do elenco, especialmente as situações de Everson e Fred, que estão em recuperação, enquanto Ruan Tressoldi e Mateo Cassierra aparecem entre os desfalques. 

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O confronto de volta está marcado para o próximo sábado, 7 de novembro, às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Onde assistir?

A partida entre Grêmio e Atlético-MG terá transmissão ao vivo do SporTV, do Amazon Prime Video e do Premiere. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Villasanti, Noriega e Marlon; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Alexsander; Victor Hugo, Bernard e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Equipe de arbitragem:

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  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Bruno Boschilia (PR);
  • Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);
  • Assistentes de VAR: Flavio Gomes Barroca (RN) e Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
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