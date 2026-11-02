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Esporte

Quais são os cinco campeões mais jovens da história da Fórmula 1

Kimi Antonelli assume topo da lista com título pela Mercedes aos 20 anos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 11h06
Três pilotos de Fórmula 1 no pódio, sorrindo. Um piloto de macacão preto está no colo de outro de macacão vermelho, que acena. O terceiro, de macacão escuro, toca o boné.
DE PROMESSAS AO TOPO - Max Verstappen (à esq.) e Lewis Hamilton (à dir.) erguem o novo e mais jovem campeão da Fórmula 1, Kimi Antonelli (centro) (Clive Rose/Getty Images)
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Kimi Antonelli se sagrou campeão da Fórmula 1 e se tornou o mais jovem piloto a conquistar o título. Com 20 anos e 68 dias de idade, o italiano superou com anos de sobra multicampeões da categoria automobilística ao terminar o GP do México neste domingo, 1, em terceiro e abrir pontuação necessária para terminar o campeonato de pilotos em primeiro lugar.

Antes do italiano, o mais jovem vencedor da F1 era Sebastian Vettel com o título da temporada de 2010. O alemão venceu o campeonato de pilotos ao cruzar a linha de chegada do GP de Abu Dhabi em primeiro lugar, enquanto seus concorrentes ao título, Fernando Alonso e Mark Webber, terminaram em 7º e 8º, respectivamente, sem pontuar o necessário para alcançá-lo no campeonato de pilotos. O piloto da Red Bull tinha 23 anos e 134 dias no dia e conquistaria mais três títulos consecutivamente.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton também subiu ao topo da categoria com pouca idade aos 23 anos e 300 dias quando se tornou campeão da F1 na temporada de 2008. O britânico venceu seu primeiro título no GP de São Paulo, no Brasil, em disputa direta com o dono da casa e concorrente ao título, Felipe Massa. O brasileiro já comemorava a vitória do campeonato, quando o inglês ultrapassou Timo Glock na última curva para levar um ponto de vantagem que garantiu o título ao, então, piloto da McLaren.

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O atual veterano do grid é outro que alcançou o topo cedo. Em 2005, Fernando Alonso conquistou o primeiro dos seus dois títulos da F1 pela Renault aos 24 anos e 58 dias. Dominante desde o início da temporada, com quatro vitórias nas sete primeiras corridas do ano, o espanhol também se consagrou campeão mesmo chegando em terceiro lugar. O título encerrou a sequência de cinco títulos consecutivos de Michael Schumacher. Aos 45 anos, Alonso segue correndo na categoria e tem contrato renovado com a Aston Martin para sua 26ª temporada em 2027.

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O tetracampeão Max Verstappen chegou, assim como Antonelli, com status de promessa na F1 e estreou aos 17 anos de idade em 2015. Levou sete temporadas para chegar ao título, e ainda assim está entre os mais novos campeões. Em uma disputa na temporada de 2021, o holandês chegou empatado para a última corrida com o hegemônico Lewis Hamilton, que vinha de seis conquistas nos últimos sete anos. O piloto da Red Bull estava longe do adversário inglês, quando, a cinco voltas do fim, uma batida levou à bandeira amarela e à relargada em movimento com os concorrentes ao título lado a lado. Verstappen não desperdiçou a oportunidade e aos 24 anos e 73 dias ultrapassou o inglês e venceu o primeiro dos seus quatro títulos consecutivos. 

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Apesar de estar fora dos cinco mais novos com o título de Antonelli, vale a menção ao brasileiro Emerson Fittipaldi. Como piloto da Lotus, venceu a temporada da F1 de 1972 com 25 anos e 273 dias de idade. O bicampeão mundial foi o campeão mais jovem da categoria por 33 anos, até o título de Alonso, em 2005.

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