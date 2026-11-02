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Esporte

Título de Kimi Antonelli na Fórmula 1 é marcado por música que parece jingle de Lula

Cena chamou atenção de brasileiros

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 11h10 | Atualizado em 2 nov 2026, 11h31
Três homens no pódio de corrida. Um piloto de macacão preto e boné escuro levanta um troféu transparente. Outro piloto de macacão azul e boné preto se curva, enquanto um homem de camisa polo azul aplaude.
Kimi Antonelli comemora no pódio do GP do México (Alessio Morgese/NurPhoto/Getty Images)
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O público que acompanhava o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no domingo, 1º, foi surpreendido por uma trilha sonora inusitada. Durante a festa do pódio, o coro “Olê, olê, olê, olá! Lula, Lula!” ecoou no Autódromo Hermanos Rodríguez e chamou a atenção dos brasileiros que assistiam à transmissão da TV Globo.

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A cena aconteceu após a bandeirada final, quando a Federação Internacional do Automóvel (FIA) liberou a entrada dos torcedores na pista para acompanhar a celebração dos pilotos. Conhecido por sua associação a manifestações de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o jingle foi registrado em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais. O momento curioso ocorreu uma semana depois da vitória de Lula nas eleições de 2026. Apesar da repercussão, não houve manifestação oficial da FIA.

Na pista, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do México, seguido pelo britânico Lewis Hamilton, da Ferrari. Kimi Antonelli, da Mercedes, completou o pódio em terceiro lugar, resultado suficiente para garantir o título mundial da Fórmula 1 de 2026. Aos 20 anos, o italiano se tornou o campeão mais jovem da história da categoria, superando o recorde do alemão Sebastian Vettel, que conquistou seu primeiro título em 2010, aos 23 anos.

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