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Esporte

Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 1º de novembro, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das semifinais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 09h30
SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 10: General view of the Allianz Parque before the Brasileirao 2025 match between Palmeiras and Ceara on August 10, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Palmeiras recebe o Vasco neste domingo, de novembro, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. o Cruz-Maltino busca surpreender o adversário fora de casa e manter vivo o sonho de conquistar o título nacional. Quem avançar à decisão também garantirá vaga na próxima Copa Libertadores, o que aumenta a importância do confronto para as duas equipes.

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras chega para a semifinal após eliminar o Santos nas quartas de final, com uma vitória por 3 a 0 no placar agregado. O clube paulista vive uma reta final de temporada intensa, dividindo suas atenções entre a disputa pelo título brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. No último compromisso pelo Brasileirão, o Verdão empatou com o Santos, na Vila Belmiro, resultado que aumentou a necessidade de recuperação antes do mata-mata nacional. Diante de sua torcida, a equipe aposta na experiência de Gustavo Gómez, na criatividade de Andreas Pereira e Jhon Arias e no poder ofensivo de Flaco López para conquistar uma vantagem importante. 

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Do outro lado, o Vasco chega às semifinais após eliminar o Vitória, com um triunfo por 3 a 0 no placar agregado. Sob o comando de Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino tenta transformar a boa campanha na Copa do Brasil em uma oportunidade de disputar mais uma decisão nacional. 

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O confronto de volta será no próximo domingo, dia 8 de novembro, às 17h, em São Januário.

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Onde assistir?

A partida entre Palmeiras e Vasco terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV, da ge TV, do Amazon Prime Video e do Premiere. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

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Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Andrés Gómez, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG);
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
  • Assistentes de VAR: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Heber Roberto Lopes (SC).
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TAGS:
Copa do Brasil
Futebol: onde assistir
Palmeiras
Vasco da Gama
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