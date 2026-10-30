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Técnico do Barcelona revela reação de Lamine Yamal após perder Bola de Ouro

Hansi Flick destacou merecimento de Kane e postura do camisa 10 culé ao vencer prêmio de melhor jogador jovem

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h00
Dois homens se cumprimentam no palco. Um homem caucasiano de terno escuro e camisa branca, segurando um troféu dourado, aperta a mão de um jovem negro de terno preto com uma flor rosa no peito. Ao fundo, um telão com confetes e a frase OF THE YEAR
Sem a Bola de Ouro, Lamine Yamal venceu o prêmio de melhor jogador jovem pelo terceiro ano consecutivo (Jeff Spicer - UEFA/UEFA/Getty Images)
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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, avaliou nesta sexta-feira (30) que o jovem atacante Lamine Yamal “reagiu muito bem” após perder a disputa pela Bola de Ouro.

“No final, Harry Kane [vencedor do prêmio] também merecia ganhar“, admitiu Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol.

O treinador elogiou o gesto de Yamal, que recebeu o Troféu Kopa de melhor jogador jovem, de oferecer o prêmio a seu companheiro Pau Cubarsí.

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“Estou muito orgulhoso do Lamine, porque ele reagiu muito bem. No treino, também vejo que ele está muito concentrado, é assim que os campeões respondem”, afirmou Flick.

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“Fico muito feliz por ele estar neste caminho, com esta mentalidade que também é muito boa para a equipe”, acrescentou.

O treinador alemão reconheceu que o Barça precisa reagir contra o Alavés, depois de sofrer suas duas primeiras derrotas na temporada, contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e contra o Real Madrid no Espanhol.

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Flick ressaltou que a equipe precisa reencontrar o ritmo que perdeu nas últimas partidas.

“Tivemos duas derrotas, mas acredito que estamos jogando bem. Também temos confiança na nossa força, na nossa qualidade, e é isso o que quero ver”, afirmou.

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Com a data Fifa se aproximando, o técnico também falou sobre preservar Raphinha, que retornou lesionado da última vez que serviu à Seleção Brasileira.

O atacante, capitão do Barça, foi convocado para os amistosos do Brasil contra Japão e Singapura, que serão disputados nos dias 14 e 17 de novembro.

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“Sei que o ‘Rapha’ carrega o clube no coração, mas ele também é brasileiro e, quando é chamado para a Seleção, quer estar lá”, explicou Flick.

“Para mim, sem dúvida, se pudermos controlar um pouco a minutagem dele, eu ficaria contente”, concluiu.

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(Com AFP)

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