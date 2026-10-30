Técnico do Barcelona revela reação de Lamine Yamal após perder Bola de Ouro

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Hansi Flick elogiou a reação de Lamine Yamal após a disputa pela Bola de Ouro, destacando sua mentalidade de campeão e o gesto com Cubarsí. O técnico do Barcelona também abordou a necessidade de reação do time após derrotas e a preocupação com a minutagem de Raphinha na Seleção Brasileira.

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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, avaliou nesta sexta-feira (30) que o jovem atacante Lamine Yamal “reagiu muito bem” após perder a disputa pela Bola de Ouro.

“No final, Harry Kane [vencedor do prêmio] também merecia ganhar“, admitiu Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol.

O treinador elogiou o gesto de Yamal, que recebeu o Troféu Kopa de melhor jogador jovem, de oferecer o prêmio a seu companheiro Pau Cubarsí.

“Estou muito orgulhoso do Lamine, porque ele reagiu muito bem. No treino, também vejo que ele está muito concentrado, é assim que os campeões respondem”, afirmou Flick.

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“Fico muito feliz por ele estar neste caminho, com esta mentalidade que também é muito boa para a equipe”, acrescentou.

O treinador alemão reconheceu que o Barça precisa reagir contra o Alavés, depois de sofrer suas duas primeiras derrotas na temporada, contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e contra o Real Madrid no Espanhol.

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Flick ressaltou que a equipe precisa reencontrar o ritmo que perdeu nas últimas partidas.

“Tivemos duas derrotas, mas acredito que estamos jogando bem. Também temos confiança na nossa força, na nossa qualidade, e é isso o que quero ver”, afirmou.

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Com a data Fifa se aproximando, o técnico também falou sobre preservar Raphinha, que retornou lesionado da última vez que serviu à Seleção Brasileira.

O atacante, capitão do Barça, foi convocado para os amistosos do Brasil contra Japão e Singapura, que serão disputados nos dias 14 e 17 de novembro.

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“Sei que o ‘Rapha’ carrega o clube no coração, mas ele também é brasileiro e, quando é chamado para a Seleção, quer estar lá”, explicou Flick.

“Para mim, sem dúvida, se pudermos controlar um pouco a minutagem dele, eu ficaria contente”, concluiu.

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(Com AFP)