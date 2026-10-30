As chances de rebaixamento do Corinthians antes de jogo decisivo contra o Mirassol
Time da capital seguirá na zona de rebaixamento mesmo com vitória sobre adversário paulista
O Corinthians vive situação complicada na luta contra o rebaixamento. O time joga nesta sexta, 30, contra o Mirassol às 20h (horário de Brasília), na NeoQuímica Arena pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas mesmo se vencer não deixará o Z4.
A equipe do recém-contratado técnico Clarence Seedorf chega para a partida com 33 pontos na 18º posição da tabela. Abaixo da equipe paulista, estão apenas o Remo, com mais de 99% de chances de rebaixamento, e a Chapecoense, já rebaixada.
Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians, antes do jogo contra o Mirassol, tem 66,4% de chances de cair para a Série B.
Se vencer, o Corinthians chega a 36 pontos e ultrapassa o Internacional, que tem 35 pontos e já jogou na rodada. Mas mesmo se conquistar os três pontos, o Alvinegro permanece no Z4, um ponto atrás do Mirassol, que tem 37 pontos na 16ª colocação. Se empatar ou perder, o Corinthians continua na 18ª posição.
Na rodada, o Internacional ajudou o Corinthians com uma derrota de virada para o Fluminense. Já o Grêmio, atual 15º colocado, escapou do Z4 após 12 rodadas com a vitória sobre o Athletico-PR. O Tricolor Gaúcho e o Alvinegro paulista ainda terão um confronto direto na luta contra o rebaixamento na penúltima rodada do campeonato.
Confira as chances de rebaixamento do Brasileirão antes de Corinthians x Mirassol:
- Chapecoense – 100,00%
- Remo – 99,14%
- Corinthians – 66,4%
- Internacional – 56,4%
- Grêmio – 33,4%
- Mirassol – 16,3%
- Coritiba – 7,5%
- Vasco da Gama – 7,4%
- Vitória – 7,3%
- Botafogo – 6,1%
- São Paulo – 0,017%
- Bragantino – 0,003%