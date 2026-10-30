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Esporte

As chances de rebaixamento do Corinthians antes de jogo decisivo contra o Mirassol

Time da capital seguirá na zona de rebaixamento mesmo com vitória sobre adversário paulista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h47
Jogadores de futebol do Corinthians, alguns com coletes laranjas, em pé no gramado verde de um estádio lotado à noite, com luzes brilhando ao fundo
Reação de jogadores do Corinthians após derrota para o Vasco na 32ª rodada do Brasileirão (Wagner Meier/Getty Images)
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As chances de rebaixamento do Corinthians antes de jogo decisivo contra o Mirassol Priorize VEJA no Google

O Corinthians vive situação complicada na luta contra o rebaixamento. O time joga nesta sexta, 30, contra o Mirassol às 20h (horário de Brasília), na NeoQuímica Arena pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas mesmo se vencer não deixará o Z4. 

A equipe do recém-contratado técnico Clarence Seedorf chega para a partida com 33 pontos na 18º posição da tabela. Abaixo da equipe paulista, estão apenas o Remo, com mais de 99% de chances de rebaixamento, e a Chapecoense, já rebaixada.

Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians, antes do jogo contra o Mirassol, tem 66,4% de chances de cair para a Série B. 

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Se vencer, o Corinthians chega a 36 pontos e ultrapassa o Internacional, que tem 35 pontos e já jogou na rodada. Mas mesmo se conquistar os três pontos, o Alvinegro permanece no Z4, um ponto atrás do Mirassol, que tem 37 pontos na 16ª colocação. Se empatar ou perder, o Corinthians continua na 18ª posição.

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Na rodada, o Internacional ajudou o Corinthians com uma derrota de virada para o Fluminense. Já o Grêmio, atual 15º colocado, escapou do Z4 após 12 rodadas com a vitória sobre o Athletico-PR. O Tricolor Gaúcho e o Alvinegro paulista ainda terão um confronto direto na luta contra o rebaixamento na penúltima rodada do campeonato. 

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Confira as chances de rebaixamento do Brasileirão antes de Corinthians x Mirassol: 

  • Chapecoense – 100,00%
  • Remo – 99,14%
  • Corinthians – 66,4%
  • Internacional – 56,4%
  • Grêmio – 33,4%
  • Mirassol – 16,3%
  • Coritiba – 7,5%
  • Vasco da Gama – 7,4%
  • Vitória – 7,3%
  • Botafogo – 6,1%
  • São Paulo – 0,017%
  • Bragantino – 0,003%
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Corinthians
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