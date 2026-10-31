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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 31 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Chelsea x United, Bayern x Borussia e Milan x Inter agitam o futebol europeu; Coritiba x Vitória movimenta o Brasileirão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 06h00
LONDON, ENGLAND - APRIL 26: General view inside the stadium prior to the Premier League match between Chelsea FC and Everton FC at Stamford Bridge on April 26, 2025 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
Stamford Bridge, em Londres, vai ser o palco da partida entre Chelsea e Manchester United hoje (Warren Little/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 31 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O sábado, 31 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Bayern de Munique x Borussia Dortmund, Milan x Inter de Milão e Chelsea x Manchester United são os principais destaques na Europa. No Brasil, Coritiba x Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e três confrontos da Série B movimentam a programação nacional.

A agenda internacional começa às 9h30, com Chelsea x Manchester United, pela Premier League. Às 12h, Manchester City x Brighton e Bournemouth x Leeds estão entre os cinco confrontos simultâneos do Campeonato Inglês. Mais tarde, Tottenham x Crystal Palace, às 14h30, e Aston Villa x Fulham, às 17h, completam os jogos da competição.

Na Espanha, Levante x Atlético de Madrid abre a programação às 10h, seguido de Rayo Vallecano x Celta de Vigo, às 12h15. Às 14h30, Real Betis x Málaga movimenta a LaLiga, enquanto Barcelona x Alavés, às 17h, encerra os confrontos do campeonato espanhol.

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Na Alemanha, a Bundesliga apresenta cinco partidas simultâneas às 11h30, incluindo Bayer Leverkusen x Stuttgart e Schalke 04 x RB Leipzig. O grande destaque acontece às 14h30, com Bayern de Munique x Borussia Dortmund, no Allianz Arena. O clássico alemão reúne dois dos principais candidatos ao título nacional e promete ser um dos confrontos mais aguardados do sábado.

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Na Itália, Bologna x Monza abre a programação às 11h, enquanto Udinese x Roma acontece às 14h. O principal confronto será Milan x Inter de Milão, às 16h45, no San Siro. 

O Campeonato Francês também terá confrontos importantes, com Nice x Rennes, às 13h15, e Lyon x Angers, Lorient x Brest e Troyes x Le Mans, todos às 16h45.

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Mais tarde, às 17h30, Porto x Estoril é o principal destaque do Campeonato Português.

No futebol brasileiro, a Série B terá três partidas pela 36ª rodada. Às 16h, Botafogo-SP recebe o Sport, enquanto Vila Nova x Juventude, às 18h, movimenta a disputa por posições na classificação. Mais tarde, às 19h30, Náutico x Avaí encerra a programação da segunda divisão, em um confronto importante na reta final do campeonato.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba x Vitória se enfrentam às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba. 

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Confira os principais jogos deste sábado, 31 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Premier League

  • 09h30 – Chelsea x Manchester United – CazéTV e Disney+
  • 12h00 – Bournemouth x Leeds United – ESPN 4 e Disney+
  • 12h00 – Brentford x Nottingham Forest – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
  • 12h00 – Coventry City x Sunderland – Disney+
  • 12h00 – Hull City x Ipswich Town – Disney+
  • 12h00 – Manchester City x Brighton – ESPN e Disney+
  • 14h30 – Tottenham x Crystal Palace – ESPN e Disney+
  • 17h00 – Aston Villa x Fulham – ESPN e Disney+
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Campeonato Espanhol

  • 10h00 – Levante x Atlético de Madrid – CazéTV e Sportynet
  • 12h15 – Rayo Vallecano x Celta de Vigo – CazéTV
  • 14h30 – Real Betis x Málaga – CazéTV
  • 17h00 – Barcelona x Alavés – CazéTV

Campeonato Italiano

  • 11h00 – Bologna x Monza – Disney+
  • 14h00 – Udinese x Roma – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – Milan x Inter de Milão – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 – Bayer Leverkusen x Stuttgart – Sportynet e OneFootball
  • 11h30 – Borussia Mönchengladbach x Paderborn – OneFootball
  • 11h30 – Augsburg x Freiburg – OneFootball
  • 11h30 – Werder Bremen x Hoffenheim – OneFootball
  • 11h30 – Schalke 04 x RB Leipzig – CazéTV e OneFootball
  • 14h30 – Bayern de Munique x Borussia Dortmund – Sportv, CazéTV, SportyNet e OneFootball
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Campeonato Francês

  • 13h15 Nice x Rennes CazéTV
  • 16h45 – Lyon x Angers – CazéTV
  • 16h45 – Lorient x Brest – CazéTV
  • 16h45 – Troyes x Le Mans – CazéTV

Campeonato Português

  • 17h30 Porto x Estoril – ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 16h00 – Botafogo-SP x Sport – ESPN 4 e Disney+
  • 18h00 – Vila Nova x Juventude – RedeTV!, Canal GOAT, ESPN e Disney+
  • 19h30 – Náutico x Avaí – Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro

  • 16h00 – Coritiba x Vitória – Premiere
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TAGS:
Futebol: onde assistir
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