Jogos de hoje, sábado, 31 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Chelsea x United, Bayern x Borussia e Milan x Inter agitam o futebol europeu; Coritiba x Vitória movimenta o Brasileirão
O sábado, 31 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Bayern de Munique x Borussia Dortmund, Milan x Inter de Milão e Chelsea x Manchester United são os principais destaques na Europa. No Brasil, Coritiba x Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e três confrontos da Série B movimentam a programação nacional.
A agenda internacional começa às 9h30, com Chelsea x Manchester United, pela Premier League. Às 12h, Manchester City x Brighton e Bournemouth x Leeds estão entre os cinco confrontos simultâneos do Campeonato Inglês. Mais tarde, Tottenham x Crystal Palace, às 14h30, e Aston Villa x Fulham, às 17h, completam os jogos da competição.
Na Espanha, Levante x Atlético de Madrid abre a programação às 10h, seguido de Rayo Vallecano x Celta de Vigo, às 12h15. Às 14h30, Real Betis x Málaga movimenta a LaLiga, enquanto Barcelona x Alavés, às 17h, encerra os confrontos do campeonato espanhol.
Na Alemanha, a Bundesliga apresenta cinco partidas simultâneas às 11h30, incluindo Bayer Leverkusen x Stuttgart e Schalke 04 x RB Leipzig. O grande destaque acontece às 14h30, com Bayern de Munique x Borussia Dortmund, no Allianz Arena. O clássico alemão reúne dois dos principais candidatos ao título nacional e promete ser um dos confrontos mais aguardados do sábado.
Na Itália, Bologna x Monza abre a programação às 11h, enquanto Udinese x Roma acontece às 14h. O principal confronto será Milan x Inter de Milão, às 16h45, no San Siro.
O Campeonato Francês também terá confrontos importantes, com Nice x Rennes, às 13h15, e Lyon x Angers, Lorient x Brest e Troyes x Le Mans, todos às 16h45.
Mais tarde, às 17h30, Porto x Estoril é o principal destaque do Campeonato Português.
No futebol brasileiro, a Série B terá três partidas pela 36ª rodada. Às 16h, Botafogo-SP recebe o Sport, enquanto Vila Nova x Juventude, às 18h, movimenta a disputa por posições na classificação. Mais tarde, às 19h30, Náutico x Avaí encerra a programação da segunda divisão, em um confronto importante na reta final do campeonato.
Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba x Vitória se enfrentam às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba.
Confira os principais jogos deste sábado, 31 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Premier League
- 09h30 – Chelsea x Manchester United – CazéTV e Disney+
- 12h00 – Bournemouth x Leeds United – ESPN 4 e Disney+
- 12h00 – Brentford x Nottingham Forest – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
- 12h00 – Coventry City x Sunderland – Disney+
- 12h00 – Hull City x Ipswich Town – Disney+
- 12h00 – Manchester City x Brighton – ESPN e Disney+
- 14h30 – Tottenham x Crystal Palace – ESPN e Disney+
- 17h00 – Aston Villa x Fulham – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h00 – Levante x Atlético de Madrid – CazéTV e Sportynet
- 12h15 – Rayo Vallecano x Celta de Vigo – CazéTV
- 14h30 – Real Betis x Málaga – CazéTV
- 17h00 – Barcelona x Alavés – CazéTV
Campeonato Italiano
- 11h00 – Bologna x Monza – Disney+
- 14h00 – Udinese x Roma – ESPN 4 e Disney+
- 16h45 – Milan x Inter de Milão – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 – Bayer Leverkusen x Stuttgart – Sportynet e OneFootball
- 11h30 – Borussia Mönchengladbach x Paderborn – OneFootball
- 11h30 – Augsburg x Freiburg – OneFootball
- 11h30 – Werder Bremen x Hoffenheim – OneFootball
- 11h30 – Schalke 04 x RB Leipzig – CazéTV e OneFootball
- 14h30 – Bayern de Munique x Borussia Dortmund – Sportv, CazéTV, SportyNet e OneFootball
Campeonato Francês
- 13h15 – Nice x Rennes – CazéTV
- 16h45 – Lyon x Angers – CazéTV
- 16h45 – Lorient x Brest – CazéTV
- 16h45 – Troyes x Le Mans – CazéTV
Campeonato Português
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17h30 – Porto x Estoril – ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Botafogo-SP x Sport – ESPN 4 e Disney+
- 18h00 – Vila Nova x Juventude – RedeTV!, Canal GOAT, ESPN e Disney+
- 19h30 – Náutico x Avaí – Globo, SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro
- 16h00 – Coritiba x Vitória – Premiere