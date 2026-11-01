O boicote da TV chinesa a jogo do Real Madrid após polêmica com Mbappé

A emissora pública chinesa CCTV impediu, neste domingo, 1º, que seus espectadores assistissem à partida do Real Madrid pela liga espanhola, cumprindo assim o anúncio de suspender a transmissão do campeonato após as declarações de Kylian Mbappé sobre o ex-líder chinês Mao Tsé-Tung.

O jogo, previsto para as 12h15 (horário de Brasília) entre o Racing de Santander e a equipe madridista, na qual atua o jogador francês, não foi exibido em nenhum dos dois canais esportivos da CCTV, constatou a AFP.

Até o momento, nenhuma das outras partidas da 11ª rodada da liga foi transmitida ao vivo pela televisão pública chinesa.

As declarações de Kylian Mbappé levaram, na terça-feira, várias marcas chinesas a romper seus acordos de patrocínio com o jogador, apesar dos pedidos de desculpas apresentados naquele mesmo dia pelo capitão da seleção francesa.

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Segundo a LaLiga, consultada pela AFP, a televisão pública chinesa havia transmitido ao vivo, até então, todos os jogos do campeonato espanhol.

E, o que é ainda mais preocupante para o clube da caoital espanhola: a partida entre Racing de Santander e Real Madrid tampouco estava sendo transmitida neste domingo no Migu, um popular serviço chinês de streaming, conforme constatatado pela AFP.

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No entanto, outros jogos da 11ª rodada, incluindo o do Barcelona, foram transmitidos nessa plataforma.

A polêmica começou no início da semana com a divulgação de um vídeo no qual o atacante francês do Real Madrid comenta um meme do qual é protagonista, que o associa a um “ditador chinês”, segundo o próprio jogador, trata-se de montagens em que seu rosto é inserido sobre imagens icônicas de Mao Tsé-Tung.

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Mao é uma figura central na história da China, ainda descrito oficialmente como um herói, apesar de episódios muito sombrios e das milhões de mortes que historiadores associam ao seu período no poder.

Três empresas chinesas que utilizavam o nome e a imagem de Kylian Mbappé em seus produtos (bebidas, laticínios, queijos) anunciaram, na terça-feira, a rescisão de seus contratos com o astro francês.

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(Com informações da AFP)